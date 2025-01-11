拜登卸任前夕民調支持率僅25% 慘輸川普第一任

拜登總統即將卸任，他最新民調只有25%的支持度，比川普2021年卸任前還低。（歐新社）

美聯社報導，美聯社和NORC公共事務研究中心的新民調 發現，美國總統拜登 即將卸任時的民調，比當年川普 第一任和歐巴馬第二任將卸任時還糟糕。

民調顯示，受訪的美國成年人中僅約25%的人認為，拜登是個表現「良好」或「極佳」的總統，只有約6%受訪者認為，拜登表現「極佳」。

相較之下，川普2021年卸任前夕，約有36%的人認為他表現「良好」或「極佳」，約17%的受訪者甚至回答川普表現「極佳」 ，雖然他幫助引發國會暴亂。

不過，認為川普和拜登表現「不佳」或「很糟」的受訪者比率差不多，分別是49%和47%。認為拜登表現「一般」的受訪者約28%，川普則是約15%。

拜登將卸任時的支持率也遠低於歐巴馬。歐巴馬2017年將卸任時，約52%受訪者形容他的表現「良好」甚至「極佳」。

這些發現和民調機構蓋洛普（Gallup）本周發布的數據一致，後者發現拜登的支持度類似在水門案醜聞期間辭職的共和黨籍總統尼克森。蓋洛普的分析也發現，川普、布希和卡特等其他卸任時支持率較低的美國總統，人們對其任內表現的看法隨著時間推移而改善。

現在似乎很少人對於拜登執政時期印象深刻，不少民主黨人也是認為拜登表現「平庸」。民主黨選民中僅約一成認為拜登任內表現「極佳」，約四成認為「良好」，四成的人認為「一般」。

洛杉磯79歲的民主黨員克瑞西（John Cressey）說，拜登與國家的脈動脫節，這就是川普勝選的原因。他看到82歲的拜登健康衰退，認為他日益受到助理的擺布， 並稱拜登讓美墨邊界的情況惡化到「一團糟 」，且不滿他處理經濟 ，「去買一盒雞蛋就知道」。

在美聯社的民調中，非裔和西語裔對拜登的失望特別顯著，這兩個族裔傳統上支持民主黨，但在2024年有很多人轉向川普。年輕人對拜登任期的觀感特別負面，30歲以下的美國人中，只有10%認為拜登「良好」 或「極佳」，而60歲以上者中，約四成有類似看法。六成年輕人認為拜登是「差勁」或「糟糕」 的總統。