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川普還未上任 政府效率部派人訪各部會 已聘用50人

記者顏伶如／綜合報導
由馬斯克（左）和拉馬斯瓦米（右）主持的政府效率部已聘雇了50人，開始派人到各部門訪談。（歐新社）
由馬斯克（左）和拉馬斯瓦米（右）主持的政府效率部已聘雇了50人，開始派人到各部門訪談。（歐新社）

總統當選人川普還未上任，聯邦政府官員已經開始面對即將成立的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)旗下人員。華盛頓郵報10日報導，消息人士透露，將由科技富豪馬斯克(Elon Musk)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同掌理的政府效率部，已經派員到聯邦機關各個部門，針對如何削減華府官僚展開初步訪談。

報導指出，過去幾天，與川普政權交接小組有關的政府效率部幕僚，已經跟十多個聯邦機關洽談，包括財政部、國稅局(IRS)、國土安全部、退伍軍人事務部、衛生部等。政府效率部是體制外的非政府部門，為白宮提供諮詢。

就在同一時間，馬斯克與拉馬斯瓦米也加快腳步為政府效率部招兵買馬，已經完成50名人員聘用，並在馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)位於華府市中心區的辦公室開始工作。

消息人士說，政府效率部計畫在1月20日川普就職時，已經有將近100名人員。

政府效率部某些細節迄今仍不清楚，例如聘用人員的薪水由哪個單位支出、政府效率部人員與川普政權交接小組如何合作。

馬斯克與拉馬斯瓦米先前都說，目標是要大幅降低聯邦支出、放寬聯邦規定，但報導分析，今後兩人面臨一連串挑戰，包括某些共和黨國會議員不願配合大砍預算、來自職業文官的質詢聲浪。

兩名政府官員說，馬斯克與拉馬斯瓦米針對聯邦公務員的發言，讓他們對政府效率部的任務感到憂心。長期在政府服務的公職人員裡，某些人員整個職場生涯都在鑽研複雜的聯邦官僚制度，與矽谷快步調、大破大立的企業文化格格不入。某些華府人員覺得馬斯克與拉馬斯瓦米以為能夠輕鬆駕馭龐大的政府機關，不但傲慢自大，而且過於天真。

馬斯克對先前喊出的政府效率部目標已經開始改變口風，從目標削減2兆預算改成1兆。

馬斯克 川普 華府

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