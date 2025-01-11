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查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

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查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

編譯徐榆涵／即時報導
Meta執行長查克柏格。（美聯社）
Meta執行長查克柏格。（美聯社）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）10日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國候任總統川普會面，這是川普去年11月勝選以來，查克柏格第2次赴佛州會見。

紐約郵報報導，40歲的查克柏格被目擊身穿合身西裝打著領帶，登上他的灣流G650飛機，飛抵佛州會見川普；而查克柏格的私人飛機，就停在川普那架更大、訂製的波音757「川軍一號」（Trump Force One）旁。

消息人士透露，查克柏格10日在川普的海湖莊園宅邸會見他，是川普在美選獲勝以來，查克柏格至少第二次在海湖莊園與他會面。

Meta公司表示，他們的首次會面是在感恩節前夕，據報導是由查克柏格主動發起，兩人討論了「即將上任的政府」。此外，查克柏格在夏天期間還與川普進行至少2次私下通話。

2021年1月6日發生美國國會大廈暴動後，查克柏格的社群媒體平台曾一度封鎖川普帳號，但自從川普勝選以來，查克柏格已向川普的就職基金捐贈100萬美元，並終止臉書的第三方事實查核，並取消Meta公司的多元、平等和包容政策。這些舉措表明，這位科技大亨正試圖在川普二度入主白宮前與他打好關係。

川普 查克柏格 佛州

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