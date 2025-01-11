大法官傾向維持TikTok不賣就禁 不排除暫緩實施

最高法院10日聽審TikTok案，媒體分析，多數大法院傾向支持國會通過的禁令。圖為TikTok支持者在最高法院外舉手牌表達對TikTok的支持。（美聯社）

最高法院10日就TikTok 訴訟案聽取兩造首次口頭辯論，歷經約2.5小時，大法官 似乎認同中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」從美國使用者手中蒐集個人資料的安全隱憂，有意維持TikTok在19日前不賣就在美下架的禁令；而大法官也不排除透過行政手段短暫延緩禁令實施，讓即將上任的川普 總統有時間與TikTok磋商協議。

華爾街日報(WSJ)報導，TikTok禁令勒令TikTok於19日前脫離中國母公司字節跳動(ByteDance)，否則就必須停止在美營運。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)詢問，「我們是否該忽略一個事實：TikTok母公司終需為中國政府情蒐？」

TikTok律師法蘭西斯科(Noel Francisco)表示，TikTok的美國子公司掌握部分自主權。

聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)在捍衛拜登總統去年4月簽署的兩黨合作法律時表示，TikTok的龐大數據庫為中國提供「騷擾、招募和間諜活動的強大工具」；「我們知道，中華人民共和國希望盡可能獲取眾多美國人的資料。」

普瑞洛格指出，中國情報單位入侵美國政府和私人的資料庫，竊取數百萬人的機密資料。她說：「中華人民共和國可要求字節跳動遵守當局提出的任何要求，以獲取美國子公司的數據。」

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則表示，中國可建立關於TikTok使用者的檔案，這些使用者現在是青少年，但未來幾年、幾十年後可能在美國社會中占據重要位置。

卡瓦諾說，北京可能「利用相關資料培養間諜、轉化和勒索目標對象，這些人之後可能會到聯邦調查局(FBI)、中央情報局(CIA)或國務院任職」，「這似乎是對美國未來的龐大隱憂」。

此外，最高法院另質疑中國政府可能秘密操縱TikTok的內容在美挑撥離間，強化中國共產黨政權的地緣政治目標。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)提問：「大家都不知道中國是幕後黑手嗎？每個人都知道中國在背後搞鬼。」

代表數名TikTok美國使用者的律師費雪(Jeffrey Fisher)表示，該法律侵犯原告透過自選平台傳播和接收內容的憲法權利，而大法官的質疑並非TikTok使用者可將其內容轉到其他社群媒體平台的答案。

費雪主張，政府對TikTok的國安疑慮為杞人憂天；他與法蘭西斯科質疑，為何美國當局針對TikTok祭出法律制裁，卻放任同樣需要大量數據但並未強調內容的中國購物平台Temu。

TikTok企盼透過短暫的行政暫緩執行，以期與川普政府達成協議；政治新聞網站Politico報導，這可能讓大法官避免涉入憲法爭議問題。