大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

總統當選人川普 請求聯邦最高法院下令「封口費 」案延後宣判刑期，9日晚間遭到大法官 駁回。華盛頓郵報分析，川普在最高法院踢到鐵板，「封口費」案10日將在紐約法院如期宣判刑責，川普1月20日宣誓就職重返白宮之前，將正式被歸類為「重罪犯」(felon)。

川普就職前將正式被歸為「重罪犯」

過去幾個月裡，川普辯護律師團曾爭取改由聯邦法院審理「封口費」案，同時在紐約州提出上訴，但紐約州上訴法院法官蓋斯默(Ellen Gesmer)7日駁回延後宣判請求，最高法院成了川普拖延戰術的最後希望。

川普律師團8日提出緊急動議，請求最高法院擋下「封口費」案刑期宣判。律師團提出的理由是，2024年7月最高法院裁決認定前任總統的公務行為享有刑事豁免權。

不過，9位最高法院大法官裡，羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)等5位大法官在9日僅有一段的裁決書中指出，川普所說的刑事豁免權主張，今後「在一般上訴程序」便可處理。

裁決書寫道，川普面臨的刑責相對輕微，不會判處坐牢，而且川普可以透過視訊連線出席「封口費」案宣判庭訊。

另外4名保守派大法官則表示，願意允許川普延後宣判的請求。

曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)9日對最高法院提出動議，請求讓「封口費」案宣判照常舉行。

在大法官駁回川普團隊的動議後，法官默欽今天(10日)將如期宣判川普封口費案的判決。（美聯社）

紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)訂於美東時間10日上午9時30分宣判川普「封口費」案34項重罪定罪刑期。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。川普在總統大選勝出後，默欽便裁定延後宣判刑期。默欽上個月駁回川普要求取消宣判的要求。

默欽先前已經表示，不會判處川普有期徒刑或緩刑。

保守派大法官艾里托（Samuel Alito）證實川普曾在7日打電話給他，但並未談及個案。

華盛頓郵報9日報導，「封口費」案判刑出爐將川普成為美國史上第一位刑事犯罪定罪的前任總統或總統當選人，這是川普一直避免出現的結果。