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CNN： 川普為新關稅計畫鋪路 擬宣布「經濟緊急狀態」

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人川普8日在華府國會大廈大廳向已故前總統卡特靈柩獻花致意。(歐新社)
總統當選人川普8日在華府國會大廈大廳向已故前總統卡特靈柩獻花致意。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)8日報導，消息人士透露，美國總統當選人川普考慮上台後宣布國家經濟緊急狀態(national economic emergency)，以便推動新一波關稅政策。

四名知情人士受訪時說，川普準備對盟友與敵國進口商品一律徵收全面關稅(universal tariffs)，宣布國家經濟緊急狀態可以為政策提供法律根據。即將二度執政的川普，希望任內能夠重新界定全球貿易平衡。

據報導，宣布國家經濟緊急狀態之後，川普將能援引國際緊急經濟權力法(International Economic Emergency Powers Act，IEEPA)宣布新一波關稅。國際緊急經濟權力法賦予總統單方權力，在國家面臨緊急狀態時對進口商品採取措施。

一名消息人士說，川普對國際緊急經濟權力法頗為中意，因為法條基於國家安全授權總統廣泛管轄權得以決定如何訂定關稅，不必遵循嚴格規定舉證為何必須祭出關稅。

熟悉川普陣營內部討論的知情人士說：「所有選項都在研議中。」

2019年，川普第一任執政期間曾動用國際緊急經濟權力法，揚言如果墨西哥無法採取行動降低非法入境美國的無證客人數，就要對所有墨西哥進口產品加徵5%關稅，讓墨西哥關稅增至25%。

墨西哥官員抵達華府展開為期一周的磋商，加上美墨兩國達成協議恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，川普對墨西哥威脅的加徵關稅並未推出。然而，對川普可能對墨西哥加徵關稅的美國商會(U.S. Chamber of Commerce)以及「商業圓桌組織」(Business Roundtable)，當時都已做好準備要在川普政府祭出關稅時提出訴訟挑戰。

消息人士對CNN說，如今川普是否宣布國家經濟緊急狀態，到目前為止仍未拍板，川普團隊仍在研商能夠讓川普兌現競選期間提出關稅政見的其他法律選項。

川普第一次執政時曾任國際經濟事務總統副助理的蕭奧(Kelly Ann Shaw)說，總統可以有許多原因開徵關稅，也有多項法律可以為基礎，國際緊急經濟權力法是其中之一。

川普 關稅 墨西哥

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