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ICE若到校掃蕩 紐約公校有對策 舊金山學區也有備案

記者顏伶如／綜合報導
無證移民家庭擔心孩子可能在學校遭到逮捕遣返，家長不願與子女分離；紐約市公立學校對已擬妥計畫。(記者曹馨元／攝影)
無證移民家庭擔心孩子可能在學校遭到逮捕遣返，家長不願與子女分離；紐約市公立學校對已擬妥計畫。(記者曹馨元／攝影)

紐約時報7日報導，總統當選人川普承諾一上台就要落實大規模遣返百萬名無證移民的競選政見，全國各地教育界人士憂心對學生恐將造成衝擊；紐約市公立學校擬妥計畫，萬一移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員突然出現，校長將打電話向學區律師求助，並要求幹員留在校外等候。

2022年之後才抵美的新移民兒童，紐約市公立學校約有四萬名。市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)上個月發函各校校長指出，如果移民局到校掃蕩，「我們將啟動原以為永遠用不到的應變措施」。

報導指出，包括紐約在內的全國各地學區，現在都協助老師及移民學生家庭為可能出現的遣返行動預做準備。

過去幾年，隨著數十萬無證移民入境美國，有著較多移民學生就讀的公立學校，面臨挑戰包括如何教育只會說部落土語、根本不曾上學的新移民兒童，某些學校則努力說服必須打工賺錢貼補家用的青少年同意上學，其他學校則要協助初來乍到的移民家庭尋找落腳處，解決缺糧、缺冬衣等問題。

如今公立學校面臨另一個挑戰，就是說服擔心大規模遣返行動的移民家長願意讓孩子繼續上學。報導指出，某些家長對於可能遭到遣返非常焦慮，全天都要跟兒女在一起，片刻都不願分離。

舊金山狄布洛山聯合學區(Mount Diablo Unified School District)總監克拉克(Adam Clark)表示，某些家長非常害怕，「我們正設法告知家長如何維護權益」。

克拉克說，學區裡約有20%學生仍在學英語，這些孩子可能來自剛抵美的新移民家庭。他表示，2024年大選選舉日之後，學生出席率開始下降，缺課原因則無法確知。

狄布洛山聯合學區本月底將為家長舉辦法律說明會，社工將對移民家庭解釋，根據現行法律，無證移民兒童有權接受公立教育，聯邦移民幹員通常不能在學校逮捕學生或家長，公立學校通常不會記錄學生的移民身分。

克拉克表示：「不管我們是否認同，都必須遵守法律。」他說：「如果移民局幹員帶著執行合法任務的文件前來，我們會配合行動。」

ICE一向不在學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民，但川普核心圈某些極右派政策倡議者如共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)幾名起草人，都主張推翻慣例以便加速擴大遣返，移民局幹員有權決定在何時何地採取行動。

移民 遣返 學區

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