川普希望就職前「延判」又被駁回 封口費案10日宣判

川普(左)「封口費」案34項重罪定罪，他希望在就職前讓無限期延後刑期宣判，7日遭到紐約州上訴法院駁回。川普的律師白朗奇(右)主張總統當選人享有等同總統的刑事豁免權。(路透)

總統當選人川普 希望在就職典禮前讓「封口費 」案34項重罪定罪無限期延後刑期宣判，7日遭到紐約州 上訴法院法官蓋斯默(Ellen Gesmer)駁回。根據法院已排定時程，紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)訂於10日宣判。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。川普在總統大選勝出後，默欽便裁定延後宣判刑期。默欽上個月駁回川普要求取消宣判的請求，但川普針對駁回請求提出上訴。

川普請求上訴法院讓「封口費」刑期宣判無限期延後並暫停案件進行，7日遭到蓋斯默打回票。美聯社分析，川普還可以請求其他法院介入，川普辯護律師團過去幾個月一直爭取改由聯邦法院審理「封口費」案，也曾表示將為這起案件上訴到最高法院。

川普律師白朗奇(Todd Blanche)7日在聽證會上說，川普不應在「封口費」案被判刑，因為川普身為總統當選人享有等同總統的刑事豁免權。

蓋斯默則問白朗奇：「總統豁免權可以延伸到總統當選人，你有任何佐證嗎？」

白朗奇回答：「過去從來沒有類似前例。所以，沒有證據。」

另一方面，特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普擅自帶走機密文件案及干預聯邦選舉案的調查報告，7日被佛羅里達州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)下令暫時禁止公布，司法部長加蘭德(Merrick Garland)、史密斯以及任何司法部官員，都不得公布川普遭到聯邦調查的報告內容。

不過，甘農禁令將有三天效期，等待聯邦第11巡迴上訴法院裁決史密斯出任特別檢察官的人事任命是否違憲。

甘農去年已撤銷史密斯對川普的「密件門」起訴。