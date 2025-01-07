拜登宣布近海開採油氣禁令 川普喊：上任就取消

拜登總統宣布禁止在美國沿海開採石油、天然氣；總統當選人川普則說，他上任後將立即取消拜登的禁令。圖為路州沿海墨西哥灣的鑽探平台。(美聯社)

美國總統拜登 6日宣布禁止在美國沿海開採石油 、天然氣，面積涵蓋6.25億畝的海域；美國總統當選人川普 說，他上任後將立即取消拜登的禁令。

拜登6日上午宣布禁止在美國東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」(Northern Bering Sea)等海域開採石油、天然氣，涵蓋面積達6.25億畝，約占美國領海的20%；開發商未來將無法在這些海域取得新的租賃許可。

拜登是依據1953年通過的「外大陸棚土地法」(Outer Continental Shelf Lands Act)來施行這項行政命令；該法律賦予聯邦政府開採離岸資源的權力。

拜登說，在氣候變遷問題持續威脅美國之下，再加上全國正致力於能源轉型，現在正是為了後代子孫保護海岸的時機。

拜登表示，石油和天然氣的開採為沿岸經濟、環境，和公共健康造成不必要的風險，是「不值得承擔的風險」。

這是繼拜登政府去年12月公布最新的碳排放目標之後，再度搶在川普上台前提出新的能源、環境政策，有意鞏固拜登政府在相關議題上的努力。

不過，川普與拜登的能源立場相左，拜登的決定極有可能在川普上任後遭到否決。

根據福斯新聞頻道(Fox News)報導，川普6日受訪時表示，「這太荒謬了，我會立即取消這項禁令。」

川普指出，不能讓這樣的事情發生在美國身上，指沿岸石油和天然氣是美國最重要的經濟資產。

川普交接小組發言人李維特(Karoline Leavitt)日前透過電子郵件向媒體表示，「這是個可恥的決定，不過大家放心，拜登不會成功，我們會『開採、寶貝、開採』(drill, baby, drill)。」

不過，有聯邦法官在2019年裁定，外大陸棚土地法不允許新任總統任意取消前任總統的禁令，川普未來需要國會的支持才得以翻轉拜登的決定。

另外，根據紐約時報報導，拜登的禁令並不影響美國在墨西哥灣中部、西部的開採工作；美國於墨西哥灣開採的石油占全國石油開採量近15%；其天然氣開採量更占美國離岸天然氣的97%。