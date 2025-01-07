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憂川普加徵關稅、通貨緊縮嚴重 人民幣跌至16個月新低

編譯廖振堯／綜合報導
由於擔心川普加徵關稅、通貨緊縮嚴重，人民幣貶至7.33對1美元。(美聯社)
由於擔心川普加徵關稅、通貨緊縮嚴重，人民幣貶至7.33對1美元。(美聯社)

距離川普就任上任還有兩周，他威脅向中國進口商品加徵高額關稅的預期已經擾亂中國市場，壓低了中國國債殖利率並破壞股市穩定，人民幣6日仍觸及16個月來低點，人民幣兌美元匯率達到7.3301，為2023年9月以來最低。

英國衛報報導，儘管中國人民銀行(央行)和各證交所努力緩解投資人的擔憂，市場依舊緊張不安，除了川普威脅外，也在擔心中國持續存在的經濟問題，這已引發了資本外流。

人民幣與美元掛鉤，每日固定匯率的交易幅度可在2%內浮動。中國人行6日表示，儘管面臨拋售壓力，仍將人民幣兌美元匯率維持在7.19。該行發行金融時報表示，央行將「堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率基本穩定」。

牛津大學中國中心研究員馬格努斯(George Magnus)表示，川普關稅的擔憂可能使得人們提前預期人民幣貶值，但還有其他因素，包括中國國債殖利率在幾個月內從約2%下跌至1.6%，「這基本上被視為中國通貨緊縮嚴重性的一個指標。」

各證交所上周要求幾家大型共同基金限制出售股票，以保持市場走高；上海和深圳證券交易所5日表示最近還與外國機構會面，向投資人保證將繼續開放中國資本市場。馬格努斯表示這可能顯示，人們擔心外資正急於拋售A股。

另個例子是中國人行最近宣布使用更多基於價格的過渡機制，馬格努斯說這表明該行希望利率更加靈活，並向銀行、投資人、企業發出關於如何投資、在哪投資的更強信號，不過他認為這不會幫助經濟。

中國政府已經宣布了幾輪試圖扭轉經濟困境的計畫，但很少產生外界期待的影響。馬格努斯說房地產、消費、宏觀經濟管理、民營企業等重要問題都沒被關注，這可能是信心低迷的原因。

匯率 投資 殖利率

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