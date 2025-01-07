潘斯4年前扛壓力認證拜登當選 高爾稱讚：意義重大

前副總統潘斯四年前頂住川普壓力在國會認證拜登當選，從此與川普決裂。（美聯社）

Politico政治網站報導，國會認證選舉人團投票 本來是行禮如儀的事，但相隔20年的兩起事件，卻提醒國人此事的重要性：2001年1月6日，時任副總統的高爾頂住民主黨壓力，認證共和黨的布希當選總統，當時還是國會菜鳥的潘斯親眼目睹，讓他能在2021年1月6日雖遭逢國會暴亂，依然完成認證拜登 當選總統。

高爾及潘斯兩位前副總統去年夏天在「華盛頓希伯來會堂」紀念已故參議員李伯曼(Joe Lieberman)的追思儀式上有過交談，此事未經任何報導。

兩人的共同密友表示，高爾向潘斯表示，遭逢國會暴亂，潘斯還有勇氣認證大選結果，他為此致謝。潘斯政治立場與高爾恰成兩極，但當時坐在會所同一條長椅上，他給高爾的回應令人驚訝。潘斯向高爾說，自己2021年1月6日做的事，部分要歸因自己2001年首度宣誓成為聯邦眾議員 ，同年1月6日就目睹時任副總統的高爾，頂住自己政黨給的壓力而捍衛憲法，儘管那麼做，意味他個人敗選了。

潘斯的盟友回憶說，潘斯對高爾講，「我絕不會忘記那件事」。

高爾說，「你大概不曉得自己做的事，意義有多重大」。

潘斯四年前有做、沒做的事，點明認證選舉人團投票這件經常被視為例行的公事，其實藏有很大的危險。現代政治裡，並沒有保障規則必受尊重、前例一定站得住腳。潘斯對此的了解，要比大多數人更深刻。

由於2001年1月6日潘斯目睹高爾認證大選結果，而在2021年1月6日體認到，在原本儀式性的時刻 ，也有很多機會導致惡事發生。當主持這項儀式的人，混進個人利弊得失，那麼美國民主自治的基石，也會變得最為脆弱。

賀錦麗6日做的事，是自從高爾以來沒人做過的事：主持認證程序，讓自己的敗選結果獲官方承認。鑒於2021年的紊亂、肢體暴力，她遵守憲法流程完成認證，具有一定的重要性。