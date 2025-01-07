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國會暴亂4周年／拜登投書華郵：歷史不能被改寫

編譯盧炯燊／綜合報導
6日風雪來襲，華府一片雪白，政府加派警力維持國會的認證川普當選總統程序平安順利。（美聯社）
6日風雪來襲，華府一片雪白，政府加派警力維持國會的認證川普當選總統程序平安順利。（美聯社）

川普獲國會認證當選美國總統前夕，同時也是2021年1月6日國會暴亂四周年前夕，華盛頓郵報5日刊登拜登總統的投書，他強調絕不能重演及忘記該事件，也不允許歷史被改寫。

拜登在華郵的文章裡指出，「在我們歷史的大部分時間裡，這個(國會確認總統當選人)形式是例行公事，但在2021年1月6日我們目睹了一切之後，再也不能認為這是理所當然」。

他寫道，「我們應該為我們的民主承受住了這種攻擊而感到自豪，也應該很高興今年不會再看到如此可恥的攻擊事件」，「然而我們不該忘記，任何忘記過去的國家都注定會重蹈覆轍，我們也不能讓四年前發生的事情重演」。

拜登對川普試圖改寫這段歷史尤其擔心，呼籲國民「請記住，即使在美國，民主也無法永遠得到保證」。

四年前的1月6日國會暴亂事件，已有數百個參與者被聯邦法院定罪，但川普一再辯稱他們是愛國者，又說這是「美好的一天」。而暴亂分子衝進國會山莊後，認證拜登當選的程序延至第二天舉行。

拜登5日晚上為新一屆國會議員舉行的招待會上發言時，再次呼應他在華郵的文章，聲稱民主確實受到了考驗，並談到保護民主所面對的挑戰。

拜登認為不應改寫及忘記這段歷史的同時，也強調確保政權平穩過渡，「我們必須回到基本、正常的權力轉移。」

與2020年川普拒邀當選的拜登到白宮的做法不同，今次拜登很快邀請川普到白宮會談，作為致力於權力和平轉移的象徵。

拜登在華郵的文章末表示1月20日會出席川普的總統就職典禮，「這一天我們不能忘記，這是因為我們要藉以感謝那些建立這個國家、那些為之奮鬥並獻身的人」。

副總統賀錦麗6日在社交媒體發布一段影片，聲稱「今天將履行作為副總統的憲法職責，認證 2024 年選舉的結果」﹐說這是神聖的義務，是對憲法及國民的忠誠信念下堅持這個義務。

拜登 川普 華郵

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