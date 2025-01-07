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國會暴亂4周年／驕傲男孩前首領 要求川普「完全特赦」

記者顏伶如／綜合報導
2021年1月6日，國會將進行正副總統當選認證程序之際，當時的總統川普在白宮外對支持者演講，抗議國會認證，指大選舞弊有詐。受到川普演講鼓舞，大批支持者進攻國會，試圖阻止認證。(美聯社)
2021年1月6日，國會將進行正副總統當選認證程序之際，當時的總統川普在白宮外對支持者演講，抗議國會認證，指大選舞弊有詐。受到川普演講鼓舞，大批支持者進攻國會，試圖阻止認證。(美聯社)

國會暴亂發生四年後，美國總統當選人川普上台後是否將兌現為國會暴亂被告赦罪的競選承諾，受到各界注意。被判坐牢22年的仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前任主席塔里歐(Enrique Tarrio)透過律師致函川普，希望獲得川普「完全特赦」。

根據司法部統計，參與2021年1月6日暴動而遭聯邦檢察官起訴的被告有1580多人，其中170多人起訴罪名包括使用致命武器或危險武器，例如用驅熊噴霧(bear spray)攻擊警察。絕大多數被告起訴罪名為非暴力輕罪，某些被告則遭控企圖合謀使用暴力干預政權和平轉移。

向法院坦承犯罪的被告有1000多人，大約220名被告接受審判後遭到定罪。至少5名被告迄今下落不明。起訴已經完全結案的被告有1100人，已經服刑完畢的被告有數百人。

川普即將就任，右派團體驕傲男孩前任主席塔里歐要求川普給予他「完全特赦」。（美聯社...
川普即將就任，右派團體驕傲男孩前任主席塔里歐要求川普給予他「完全特赦」。（美聯社）

川普2024年競選期間表示至少將為某些國會暴亂被告赦罪，並且下令停止國會暴亂調查。哥倫比亞廣播公司(CBS)6日報導，參與國會暴亂的許多被告可能因為川普赦免而讓定罪紀錄完全消除或減輕。

川普交接小組發言人李威特(Karoline Leavitt)說，川普將為正當法律程序(due process)遭到剝奪的被告赦罪，還有遭到司法部以不公平起訴當做工具對付的被告。

某些被告已向法官提出陳情，要求在川普1月20日就職典禮之前暫停或延期審理案件，等候川普的赦罪決定。

「驕傲男孩」與民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)都有成員遭控檢察官起訴罪名中最嚴重的共謀暴亂罪(seditious conspiracy)。塔里歐是所有國會暴亂被告中判處刑期最重的個案，2023年9月共謀暴亂罪重罪成立，被判22年有期徒刑。

辯護律師哈桑(Nayib Hassan)信中指出，42歲的塔里歐是有大好前途的年輕人，相信保守派理念，「卻被政府抹黑成倡導新法西斯主義民兵團體的右翼極端主義者」。

此外，川普團隊向紐約法院提出要求延後「封口費案」的判決時間，已被法官默欽（Juan Merchan）駁回，默欽仍將依原定時間1月10日宣判川普的刑期，這個時間是在川普就職前10天，雖然川普不會有入獄的問題，但他將會成為美國首位身負重罪的總統。

川普 司法部 封口費

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