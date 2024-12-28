美聯社：移民問題分歧 勢必影響川普2.0決策

由馬斯克（右）代表的科技業，必須大量仰賴外來的專業從業人員，但可能牴觸了MAGA運動反對移民的核心主張。（路透）

美國總統當選人川普 承諾將對移民 採強硬態度，但其支持者卻出現分歧，尤其是來自矽谷的科技富豪們，他們支持引入高技術人才；極右派及「讓美國再度偉大」(MAGA)份子則批評此舉。

美聯社報導，極右派極端主義者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)23日在X平台發文，批評川普的白宮人工智慧(AI)資深政策顧問人選克里希南(Sriram Krishnan)。克里希南贊成將更多高技術移民帶入美國，盧默稱此立場「不是美國優先政策」，並表示挺川科技高層這麼做是為了「中飽私囊」。

盧默的言論引發了挺川企業家的反對，公開展現川普政治運動的內部分歧 ，也預示挺川聯盟可能為白宮帶來的嫌隙和爭議論點。

科技業稱H1-B簽證 是填補軟體工程師等職位的關鍵，但批評人士說該簽證危及美國公民的利益，一些右翼人士呼籲取消而不是擴大。盧默的言論讓更多極右派人物加入戰局，辯論雇用美國工人的必要性、美國文化價值觀是否培養得出頂尖工程師、網路言論自由、科技富豪如何影響川普等議題。

吸引人才一直是美國科技產業發展與中國競爭的關鍵，H1-B便是重要管道，美國每個財政年度批准8萬5千名新申請者，在川普第一任期拒絕率上升。Futurum Group執行長紐曼(Daniel Newman)表示在一些最大的創新突破中，會發現技能、工程和技術往往是持簽證的人才帶來的。

川普尚未評論支持者間的唇槍舌戰，他的交接團隊並未回應對高技術人才簽證立場的詢問 ，但是卻傳了一個X平台的連結，這是川普顧問、也是移民強硬派米勒（Stephen Miller）的貼文，內容是2020年川普在拉什莫爾山(Mount Rushmore)的演說，當時他讚揚美國歷史的重要人物和時刻 。