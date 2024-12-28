川普稱海湖莊園「宇宙中心」比爾蓋茲想會面

川普主動透露微軟總裁蓋茲27日要到海湖莊園與他見面。其實在2016年川普第一次當選總統時，蓋茲就曾到紐約的川普大樓與川普會面。（美聯社）

美國總統當選人川普 27日意外的公開他發給科技大亨馬斯克 的一條神秘私人信息。在此之前數小時，馬斯克在社交平台上，就H1-B簽證問題與保守右翼爆發爭論，讓人聯想川普的MAGA是否內訌？是否川普藉此對馬斯克表示支持？

川普是在他的「真實社群」平台意外的貼出給馬斯克的信息，說「你什麼時候來到『宇宙中心』海湖莊園？」

他又說，「我們想念想念你和 X！」「除夕夜會很精采！！！ DJT。」相信川普指的X就是馬斯克兒子「X Æ A-Xii」 ，通常匿稱X，DJT指的是川普本人。

川普在這個信息中還聲稱，馬斯克的競爭對手比爾蓋茲(Bill Gates)曾要求於27日晚上來海湖莊園拜訪他。

這篇貼文引發猜測，認為是川普發給馬斯克的直接私人訊息，曝光是故意或是意外，引發聯想。

自川普勝選之後，馬斯克已是海湖莊園的常客，也經常陪同川普出席活動，包括12月14日在馬里蘭州舉行的陸軍與海軍軍事學院學員的美式足球賽。不過馬斯克並沒出席川普家族的聖誕節慶祝活動。

馬斯克在川普未來政府的角色愈發重要，就愈惹來爭議及批評，包括他在X上反對國會兩黨最初的臨時支出協議，導致最終沒提出來，結果招來部分共和黨 人不滿。民主黨人甚至公開聲稱，馬斯克是控制川普和國會共和黨人的「真正」總統。

但川普對此不在意，甚至把這宗爭議在保守組織Turning Point USA的大會中拿來開玩笑，指自己很「安全」，因為馬斯克在南非出生，當不了總統。

川普當時說，「我可以告訴你們，他（馬斯克） 不會當總統 ，我很安全，你知道為什麼嗎？因為他不是在這個國家出生。」