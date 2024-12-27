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把利潤變權力…馬斯克等矽谷右翼科技新貴「包圍」川普

編譯陳韻涵／綜合報導
川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括馬斯克。(路透)
川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括馬斯克。(路透)

總統當選人川普被矽谷右翼科技新貴包圍，他們的想法可能影響川普第二任期的決策。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，川普的三位關鍵右翼盟友，在20年前創辦網路付款系統公司PayPal或為其員工，而被稱作「PayPal黑手黨」(PayPal Mafia)，如今則影響著川普第二任期的政策和人事。

這個網路高度相連，共享政治聯盟、社會裙帶關係、投資機會、反監管主張，以及德州奧斯汀或北加州的地緣位置；他們的友誼和職業關係可追溯到幾十年前，且所有成員幾乎都是男性。

特斯拉(Tesla)和太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)被稱為「影子總統」(shadow president)或「第一夥伴」(first buddy)，他獲川普任命共同領導新設的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)，並應川普要求大砍聯邦預算。

川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括塞克斯。(路透)
川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括塞克斯。(路透)

科技業投資人、播客塞克斯(David Sacks)則擔任白宮人工智慧(AI)與加密貨幣主管，他將提出AI與加密貨幣相關建議，被譽為「加密貨幣沙皇」(czar)。

川普的長期支持者、「矽谷創投天王」提爾(Peter Thiel)為即將上任的川普政府提供人事管道，新政府內至少十人是他的前同事、員工或投資夥伴，包括副總統當選人范斯(JD Vance)。

川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括「矽谷創投天王」提...
川普的三位關鍵右翼盟友曾被稱作「PayPal黑手黨」，其中包括「矽谷創投天王」提爾。(取材自維基百科)

另有數十名科技業人物繞著「川普引力」運轉，他們若非正式顧問、新政府官員，就是在華盛頓以外地區倡議川普的議程。

報導指出，部分科技業人士最近才匯集到川普身邊，但他們對彼此都非常熟悉。

杜蘭大學(Tulane University)弗里曼商學院(Freeman School of Business)教授拉爾卡(Rob Lalka)今年出版「風險煉金術士」(The Venture Alchemists，暫譯)，論述許多即將進入新政府的人物。

拉爾卡分析指出，川普身邊的科技人有相似特徵，包括財富、質疑官僚機構，以及他們創造的大量網路人設(online personas)，「他們把利潤變成權力」。

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川普 投資 貨幣

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