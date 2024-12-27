親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

邁阿密大學一向有「日光浴大學」的綽號，但受到川普身旁的菁英青睞後，儼然成為「保守派的哈佛」。(取自維基資源共享)

邁阿密大學(University of Miami)因其學生頻繁派對、較無心於學業而得到「日光浴大學」(Suntan U)的綽號。然而隨著川普 長孫女凱依(Kai Trump)今年8月宣布將進入邁阿密大學，以及其他親川普的名人子女也準備入該校，邁阿密大學除了前述印象，似乎又多了新的名聲－川普菁英最青睞的學校，儼然成為「保守派的哈佛」。

川普長孫女凱依今年8月宣布將進入邁阿密大學，其他親川普的名人子女也準備入該校。(美聯社)

每日郵報(Dailymail)報導，川普菁英的小孩們來到邁阿密大學是個可預見的結果，因為他們紛紛逃離民主黨掌管的加州、伊利諾州、紐約州，來到低稅收、商業監管寬鬆的佛州 。

如亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos)18日來到海湖莊園(Mar-a-Lago)用餐時滿面笑容，雖然談話內容未知，但除了亞馬遜計畫向川普就職基金捐贈100萬元、川普的矽谷政策等話題，也有更私密的事可聊：貝佐斯未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)與前夫的兒子埃文(Evan Whitesell)明年也將進入邁阿密大學商學院就讀。

亞馬遜創始人貝佐斯(左)的未婚妻桑契斯(右)與前夫的兒子埃文也將進入邁阿密大學商學院就讀。(路透)

貝佐斯在佛州進行了大量投資，並似乎正在紮根。去年以來他在邁阿密著名的「富翁小島」印地安溪島(Indian Creek Village)上購買了三處房產，總價達2億3400萬元。這個小島只有30戶豪宅，川普女兒伊凡卡(Ivanka)夫婦正是住戶之一。

綜觀邁阿密大學的成員及校友，許多人都與川普有關。如川普提名的國務卿魯比歐(Marco Rubio)亦曾在邁阿密大學攻讀法律。紐約房地產大亨、邁阿密大學商學院房地產諮詢委員會主席威特科夫(Steven Witkoff)不僅是川普老友，也是慷慨的共和黨金主，川普已任命他為中東特使。

避險基金Citadel創辦人格里芬(Ken Griffin)2022年將公司從芝加哥搬到邁阿密，與其他保守派人士一起形成「南方華爾街」，今年他也投票給川普，稱「美國將再次開放」，今年3月更透露向邁阿密大學捐贈了5000萬元。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：