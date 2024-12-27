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川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

記者王若馨／綜合報導
川普嗜喝可樂，甚至在白宮辦公室裝了一個健怡可樂按鈕。(路透)
川普嗜喝可樂，甚至在白宮辦公室裝了一個健怡可樂按鈕。(路透)

每日郵報(Daily Mail)26日報導，總統當選人川普(Donald Trump)喜愛的健怡可樂按鈕，將比他更早一步回到白宮的橢圓形辦公室桌上。

白宮有近百名員工負責打理住宅中的一切，他們不隨總統替換而更迭，這些員工將在1月20日負責離任總統的搬遷，並迎接新總統入住。

員工們大約有五個小時來完成所有布置工作。

當川普一家進入白宮時，他們會發現衣服已經整齊地放在衣櫃中，浴室裡有他們偏好的洗髮精，廚房已備妥他們愛吃的食物；家具將依他們的品味重新擺設，並放上他們的家族照片。

在川普擔任第45屆總統時，他的辦公桌上有個紅色按鈕──只要他按下這個按鈕，他的私人助理納塔(Walt Nauta)就會為他送上健怡可樂。

川普甚至開玩笑提到這個位於他電話旁的紅色按鈕，說人們以為它是用來啟動核武器的。

他說：「每次我按下那個按鈕，大家都會有點緊張。」

除了準備迎接川普一家入住外，白宮員工也在打包拜登夫婦的物品，私人物品將被放入箱子，官方文件則送往國家檔案館。

員工們將仔細分類每一件物品，並標註哪些是「我們的」(屬於白宮永久收藏的物品)，以及哪些是「他們的」。

著有「住宅：白宮的祕密故事」(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書的作家布羅爾(Kate Andersen Brower)說：「白宮員工對川普一家的喜好已瞭若指掌，包括他們愛吃的早餐、日常起居方式、使用哪種洗髮精等。」

這些員工包括管家、女僕、清潔工、廚師、門房、花藝師、電工、水管工、倉庫管理員和工程師等，他們之中許多人在白宮工作多年，服務過數位總統。

布羅爾說：「川普會給每個人打賞小費，我聽說他會給50美元的鈔票。」

川普昔日在白宮橢圓形辦公室的桌上，有一個「隨按隨到」的健怡可樂按鈕(紅色圈起處)...
川普昔日在白宮橢圓形辦公室的桌上，有一個「隨按隨到」的健怡可樂按鈕(紅色圈起處)。(美聯社資料照)

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