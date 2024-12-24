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川普要買格陵蘭非玩笑 前官員曝光計畫細節 顯見美國優先非孤立主義

編譯盧思綸／即時報導
川普22日出席保守派非營利組織「美國轉捩點」在鳳凰城的活動，且發表演說。(路透)
川普22日出席保守派非營利組織「美國轉捩點」在鳳凰城的活動，且發表演說。(路透)

美國候任總統川普近日屢次揚言維護美國對巴拿馬運河與格陵蘭的控制，外媒引述消息人士稱川普「百分之一百認真」。川普第一任政府官員曾研究過談判和收購格陵蘭計畫，當時計畫先贏得當地居民支持，再推動後續，這凸顯川普的美國優先議程極具擴張主義色彩，並非一般人以為的孤立主義。

川普除了近日高分貝對巴拿馬運河及格陵蘭提出主張，前陣子還曾調侃加拿大總理說，如果不想被加徵關稅，不妨成為美國第51州，字裡行間的嘲諷意味濃厚。

紐約郵報引述消息人士報導，當川普提到「擁有和控制格陵蘭」及收回巴拿馬運河想法，並不是開玩笑，這是他以「美國優先戰略」對抗中國大陸和俄羅斯的一環。

報導引述兩名消息人士稱，川普第一任期時，白宮和財政部官員甚至深入研究，如何談判與挹注資金，支持收購世上最大島嶼格陵蘭。

消息人士表示，川普任期的最後一年，已經制定一項實際談判計畫，目的是贏得5萬6000名格陵蘭民眾的支持，這些人多半是因紐特族。

消息人士透露，川普第一任期結束時的基本想法是，並且很可能至今仍然是，首先贏得格陵蘭相對貧困的居民支持，然後讓他們決定，再經過哥本哈根批准，最後進行交接。

這個權力轉移的形式，可能類似美國與名義上獨立的太平洋島國帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞的自由聯合協定。

前財政部官員丹斯（Thomas Dans）告訴紐約郵報，「我們在川普第一任期結束時，試圖找到一個三方互利的協議」。

另一名參與規劃的前川普政府官員表示，這並非一件瘋狂的事，「美國在1867年以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加」，當時也遭到嘲笑。

紐約時報分析，川普毫不隱諱的威脅提醒國際社會，他所說的美國優先並非孤立主義信條，而是讓人聯想到老羅斯福總統的擴張主義或殖民主義，反映出一位突然掌握世上最大軍事權力的房地產開發商，直覺透過談判策略來實現目標。

紐時也描述，川普經常表現出他並不認為其他國家的邊界主權神聖不可侵犯。例如，即便尋求結束俄烏戰爭，他也從未說過必須恢復烏克蘭邊界。而在格陵蘭和巴拿馬運河一事上，在其中發揮作用的是地區的商業和國家安全利益。

川普 格陵蘭 美國優先

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