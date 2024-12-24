川普要買格陵蘭非玩笑 前官員曝光計畫細節 顯見美國優先非孤立主義

川普22日出席保守派非營利組織「美國轉捩點」在鳳凰城的活動，且發表演說。(路透)

美國候任總統川普 近日屢次揚言維護美國對巴拿馬運河與格陵蘭 的控制，外媒引述消息人士稱川普「百分之一百認真」。川普第一任政府官員曾研究過談判和收購格陵蘭計畫，當時計畫先贏得當地居民支持，再推動後續，這凸顯川普的美國優先 議程極具擴張主義色彩，並非一般人以為的孤立主義。

川普除了近日高分貝對巴拿馬運河及格陵蘭提出主張，前陣子還曾調侃加拿大總理說，如果不想被加徵關稅，不妨成為美國第51州，字裡行間的嘲諷意味濃厚。

紐約郵報引述消息人士報導，當川普提到「擁有和控制格陵蘭」及收回巴拿馬運河想法，並不是開玩笑，這是他以「美國優先戰略」對抗中國大陸和俄羅斯的一環。

報導引述兩名消息人士稱，川普第一任期時，白宮和財政部官員甚至深入研究，如何談判與挹注資金，支持收購世上最大島嶼格陵蘭。

消息人士表示，川普任期的最後一年，已經制定一項實際談判計畫，目的是贏得5萬6000名格陵蘭民眾的支持，這些人多半是因紐特族。

消息人士透露，川普第一任期結束時的基本想法是，並且很可能至今仍然是，首先贏得格陵蘭相對貧困的居民支持，然後讓他們決定，再經過哥本哈根批准，最後進行交接。

這個權力轉移的形式，可能類似美國與名義上獨立的太平洋島國帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞的自由聯合協定。

前財政部官員丹斯（Thomas Dans）告訴紐約郵報，「我們在川普第一任期結束時，試圖找到一個三方互利的協議」。

另一名參與規劃的前川普政府官員表示，這並非一件瘋狂的事，「美國在1867年以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加」，當時也遭到嘲笑。

紐約時報分析，川普毫不隱諱的威脅提醒國際社會，他所說的美國優先並非孤立主義信條，而是讓人聯想到老羅斯福總統的擴張主義或殖民主義，反映出一位突然掌握世上最大軍事權力的房地產開發商，直覺透過談判策略來實現目標。

紐時也描述，川普經常表現出他並不認為其他國家的邊界主權神聖不可侵犯。例如，即便尋求結束俄烏戰爭，他也從未說過必須恢復烏克蘭邊界。而在格陵蘭和巴拿馬運河一事上，在其中發揮作用的是地區的商業和國家安全利益。