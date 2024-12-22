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不是三星董座李在鎔 美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他

編譯魏紹揆／綜合外電
鄭溶鎮從美國亞特蘭大國際機場啟程回國。在乘機前被韓聯社記者問及是否拜會川普時，他說，此次和川普進行了10~15分鐘的交談。（路透）
鄭溶鎮從美國亞特蘭大國際機場啟程回國。在乘機前被韓聯社記者問及是否拜會川普時，他說，此次和川普進行了10~15分鐘的交談。（路透）

南韓零售巨頭新世界集團會長鄭溶鎮透露，在川普長子小川普（Donald Trump Jr.）牽線下，他日前已拜會川普。這使得他搶到頭香，成為川普11月勝選後，第一位和這位美國總統當選人正式面對面會談的南韓人。

鄭溶鎮21日準備從亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場啟程返回南韓時，告訴韓聯社等韓媒記者，他19日已與川普在佛羅里達州的海湖莊園一起用餐，並進行約10-15分鐘的深度對談，討論了各種話題。但他並未透露談話內容。

鄭溶鎮說：「他（川普）問了我很多問題，但我不便透露是什麼。」當被問到川普有沒有提到任何關於南韓的事，鄭溶鎮表示，「沒什麼特別的內容」。

對於外界臆測他可能成為南韓企業界與下一任美國政府的橋樑，他聲稱他並不是能承擔如此責任的人，並澄清南韓政府並未要求他向川普傳達任何訊息，「若南韓政府派代表團（參加川普就職典禮），我願意加入」。

鄭溶鎮應川普長子小川普之邀，幾個月前就安排好這趟行程，原定停留海湖莊園四天，從16日待到19日，後來又多待了兩天，21日才離開。

鄭溶鎮和小川普因同樣信仰基督教而保有緊密友誼，這是他們今年第四次見面。鄭溶鎮提到，他與小川普討論了許多商業計畫和信仰的話題，小川普也向他介紹一些川普的幕僚，但鄭溶鎮並未公開他見到哪些人。

小川普 南韓 亞特蘭大

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