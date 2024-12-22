川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

19日晚間在有38位共和黨 眾議員對川普 背書的國會開支方案投下反對票；華盛頓郵報指出，川普還沒上任就先踢到鐵板，顯示即便國會已由共和黨全面掌控，他下個月就職後仍可能面臨立法權挑戰。

川普先是反對兩黨已協議好的政府開支法案，然後公開堅持任何支出法案都應提高債務上限，最後國會通過的開支法案版本並未包括川普的債務上限要求。華郵 表示，如此戲劇化結果，凸顯川普想讓共和黨全然屈服在他意志下，但現實上仍無法為所欲為。因為共和黨在眾院只占微弱優勢，在政府支出問題上也仍存在分歧。

前川普白宮立法事務主任蕭特(Marc Short)表示，「這種要求其實前後非常不一致：『大家不要投票支持這麼浪費的支出法案，但我要求取消債務上限，這樣我就可以大手大腳花錢。』」蕭特警告，共和黨打算在2025年強化邊境和稅收等政策，但「過去24小時不是什麼好兆頭」。

華郵指出，川普在大選中贏得普選票並拿下所有搖擺州，共和黨也完全掌控國會，川普多次形容這代表他獲得「巨大授權」，但共和黨明年國會席次其實差距狹小。「庫克報告」(Cook Report)主編沃特(Amy Walter) 表示，「這是決定性的勝利，但不是壓倒性的勝利；任一方都不能聲稱有足夠授權去做全國選民未必歡迎的事。」

川普勝選後，對國會共和黨人的公開施壓大多關於他提名但遭參院抵制的內閣人選。情況卻在18日發生變化，川普堅稱任何政府開支法案都需解決債務上限問題，還暗示不同意他觀點的共和黨人會面臨挑戰。

華郵指出，與2016年首個任期相比，川普對共和黨的控制力這回更強大，但他透過自己社群平台Truth Social提出的提高債務上限要求，無疑是對自己國會影響力的一場初期考驗。