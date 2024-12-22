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保護跨性別、學貸減免等草案懸而未決 白宮最後時刻撤下

編譯廖振堯／綜合報導
拜登政府趕在明年1月卸任前撤回多起未完成立法審議的爭議法案。圖為拜登總統與第一夫人吉兒20日在白宮歡迎來自華府國家孩童醫院幼童與家屬，提前歡渡聖誕。(美聯社)
拜登政府趕在明年1月卸任前撤回多起未完成立法審議的爭議法案。圖為拜登總統與第一夫人吉兒20日在白宮歡迎來自華府國家孩童醫院幼童與家屬，提前歡渡聖誕。(美聯社)

隨著川普上任日期將近，拜登政府開始放棄一些困在國會中懸而未決的法案政策，如保護跨性別學生選手、超過3800萬人的學貸減免等，避免川普政府對這些法案另有打算。

美聯社報導，若川普上任前來不及敲定，白宮預計將撤回多個機構未完成的法案，否則川普政府可加以重寫並加速推進議程。川普當然可以推行這些議題的法案，但從頭開始又要耗時數月甚至數年。近年來，總統們更傾向於依賴行政命令和現有聯邦法規，來避免在國會陷入僵局，然而制定規則雖可能不如立法那麼久，卻也更容易受到政府改朝換代的影響。

教育部和其他機構還有數十項審議中的法案。推動學貸減免的活動人士拜恩(Melissa Byrne)表示這不是她想要的結局，不幸的是這是「目前能做最謹慎的行動」，並指責共和黨人將拜登政府置於這種境地，稱共和黨致力於讓美國工薪階層負債累累。

預計27日撤回的兩項學貸提案，是拜登第二次嘗試廣泛取消債務。一項為4月提出，將為3000萬民眾提供針對性的債務減免，如利息過度膨脹或償還貸款20年以上的人；此案9月受各共和黨州提起訴訟，被聯邦法官叫停並陷入停滯。第二項則是10月提出，允許教育部取消面臨困境的人之貸款，如醫療費用、兒童照育費用高昂的人。

在撤回學貸提案的文件中，教育部堅稱有權取消債務，但試圖在本屆政府最後幾周將重點放在其他優先事項上，像是幫助借款人在新冠疫情暫停還款後重新開始還款。

至於跨性別學生選手，拜登去年推出教育修正法案「第九條」(Title IX)，阻止學校完全禁止跨性別選手員、影響學校有關學生使用代名詞、浴室和更衣室的規定，同樣受共和黨反對而多次延遲。教育部表示正在撤回該提案，因為「第九條」的訴訟正在進行中；且公眾意見多達15萬條，諸多修改建議需要考慮，因此不打算發布最終規則。

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