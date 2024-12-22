拜登考慮寬延數十萬臨時合法移民 阻撓川普大規模驅逐

紐約時報根據相關文件以及官員們的說法，指出拜登 政府正在考慮對數十萬合法居留美國的無證移民，延展給予他們的保護，否則這些移民的地位在川普 上任後第一個月內就會失效。

此一舉動將使川普遞解這些人出境的計畫，就算不會辦不到，也更加困難。這個跡象指出，拜登政府在任期最後幾周，想試試設下一些障礙，阻擋一下川普誓言展開的美國史上最大驅離行動。

這些爭議的無證客 來自危險、出麻煩的國家，取得「臨時保護身分」(Temporary Protected Status, TPS)，合法住在美國。國會研究處(Congressional Research Service)指出，來自17國以TPS住在美國的無證移民截至今年有100萬人。

川普第一次當總統就想廢除該施政；目前他的顧問們已明白表示，第二個任期內，川普想廣泛掃蕩合法、不合法居留的無證客，因此會再試一下。假如拜登延長TPS，哪怕只給相對少數的一群人，川普要不是必須等到保護期結束，就是得早早砍掉，而後者幾乎可確定要上法院受挑戰。

這項施政多年來受到批評，部分是因為TPS要定期延展，一般是每18個月。薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國無證客符合TPS保護資格已逾20年，引發共和黨批評，說這項施政實則讓他們無限期停留在美國。

總統選舉之前，國務卿布林肯(Antony J. Blinken)9、10兩個月便連續致函國土安全部，建議為30萬來自烏克蘭、蘇丹、委內瑞拉的人展期18個月，不然他們的TPS到明年4月就失效。

布林肯在信件中談到委內瑞拉時表示，讓更多委國人民取得TPS，有助於表達與該國人民「團結一心」。他另外給國安部信件表示，應讓更多其他兩個國家的移民取得TPS，原因在那兩個國家情勢險峻。

兩名官員表示，白宮在考慮展期，但審慎表示尚未決定。白宮同時接洽活躍人士、商界領袖，請教在拜登任期最後時日，他們對各式各樣無證客的想法，包括為其他國籍無證客延展TPS。