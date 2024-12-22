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拜登擬特赦40名聯邦死囚 或聖誕節前宣布

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統趕在下任前特赦聯邦死囚，引發爭議。圖為廢死人士10在德州為一名死囚發聲，要求廢死。(美聯社)
拜登總統趕在下任前特赦聯邦死囚，引發爭議。圖為廢死人士10在德州為一名死囚發聲，要求廢死。(美聯社)

即將卸任的拜登總統，12日特赦39名非暴力罪犯，並對近1500人作出減刑後，有知情人士透露他正考慮給予40名聯邦死囚減刑，這被視為是阻撓總統當選人川普就任後，恢復快速執行死刑的決策。

一個由宗教及民權團體組成的聯盟，一直敦促拜登卸任前特赦死囚，加上教宗方濟各日前在每周講話裡為美國死囚減刑祈禱後，進一步推動拜登有此考慮。白宮表示，作為虔誠的天主教徒，拜登19日曾與教宗交談，並計畫明年1月9日到12日在梵蒂岡與他會面。

知情人士表示，拜登有可能會在聖誕節前做出決定，目前他考慮的主要問題是，應否對所有因殺人而判死的囚犯予以減刑，又或仍然對十惡不赦的罪犯維持死刑。若獲得減刑，死囚將改為終身監禁，不得假釋。

這些人士又說，負責監管聯邦監獄的司法部長加蘭德(Merrick Garland)，建議拜登對除少數恐怖主義及仇恨犯罪案件外的犯人外，所有人都應獲減刑。

白宮發言人在回應查詢時表示，拜登尚未做出最終決定，司法部則拒絕置評。

早前拜登特赦兒子杭特(Hunter Biden)及大規模給1500人特赦後，已招來共和黨人強烈批評，現在參院參議員麥康諾(Mitch McConnell)更直斥拜登考慮赦免死囚。

麥康諾18日在一次演說中批評，拜登視「進步的政治」比這些奪走生命的兇手更為重要。

在2020年競選期間，拜登將廢除聯邦死刑列為競選綱領，在他任期內沒有執行任何處決死刑犯。

2021年7月，加蘭德宣布暫停執行死刑以審查死刑政策及程序，特別是川普時代加速判處死刑的政策。不過司法部一直都沒有完成有關審查，等於變相停止了死刑。

這種做法與川普首個任期快速執行死刑形成鮮明對比，當時的司法部長巴維理(William Barr)任內共處決了13名死囚，最後一次更是在拜登2021年1月20日上任之前數天執行。

由於意識到川普上任後會恢復快速執行死刑，因此民權組織呼籲拜登盡快赦免死囚。對於拜登考慮赦免，川普的過渡辦公室拒絕回應。

拜登 川普 司法部

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