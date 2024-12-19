錢尼調查國會暴亂時扮演角色？川普要查 指她違反法律

共和黨前眾議員麗茲‧錢尼被川普點名，要追查她在調查國會暴亂事件中扮演的角色。(美聯社)

總統當選人川普 與共和黨 高層18日支持聯邦調查局(FBI)調查共和黨前眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)在領導國會調查2021年1月6日國會暴亂事件中，所扮演的角色。

路透報導，明年1月20日將重返白宮的川普矢言報復競爭對手，包括在他卸任期間對他提起刑事訴訟的檢察官，以及他認為在2017年到2021年任期內阻礙他的前官員。

川普表示，可能特赦部分因國會暴亂事件遭刑事指控的人；國會暴亂事件造成超過140名警察在暴力事件中受傷，一名國會警察及其他四人在暴亂期間或不久後死亡，國會大廈蒙受逾280萬元的損失。

川普社群平台「真實社群」(Truth Social)寫道，「根據小組委員會取得的證據，錢尼可能會遇到很多麻煩，這些證據表明錢尼可能違反許多聯邦法律，這些違規行為應由FBI調查。」

川普的貼文指的是共和黨領導的眾院 行政監督委員會(House Administration Oversight Subcommittee)17日發布的報告，該報告呼籲調查共和黨前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒麗茲。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，這份報告由共和黨眾院行政監督小組委員會主席勞德米爾克(Barry Loudermilk，喬治亞州)提出，該小組負責調查國會暴亂特別委員會。

報告表示，共和黨議員發現的證據表明，錢尼「在前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)的律師不知情的情況下，與指證哈欽森的至少一名證人進行祕密交流」，而這種行為並不恰當。

錢尼發出聲明表示，此報告試圖粉飾川普在國會暴亂事件的角色。

錢尼在社群媒體「藍天」(Bluesky)發文寫道：「他們的指控未反映實際證據，而是惡意和懦弱的攻擊事實，沒有一個具信譽的律師、議員或法官會認真看待此事。」