我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

川普要求撤銷「封口費」定罪 紐約法官駁回

記者顏伶如／綜合報導
美國候任總統川普。（美聯社）
美國候任總統川普。（美聯社）

美國總統當選人川普希望能在明年1月就職典禮之前，讓「封口費」案34項重罪定罪紀錄得以撤銷，紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)16日駁回川普要求。川普可以針對默欽裁決提出上訴，即使川普在紐約州上訴法院遭遇挫敗，未來如果官司一路上訴到最高法院，對川普來說將是較有利的管道，目前有3名大法官是在川普第一任期完成任命，保守派大法官與自由派大法官表決票數是6票對3票。

最高法院今年7月裁定川普「公務行為」享有某種程度的豁免權，川普辯護律師團便要求法院撤銷「封口費」案。紐約檢方則說，最高法院裁決與「封口費」案判決並無關聯，因為川普遭到定罪的事由屬於私人事務、政治危機，時間點則是當選總統之前。

默欽在41頁裁決書中說，紐約檢方提出的川普非公務行為證據並未侵犯行政機關權限。

紐約時報分析，如果默欽的裁決未被推翻，甚至挺過川普上訴的挑戰，川普將成為美國史上第一名有著重罪定罪前科的現任總統。

川普發言人史帝芬．張(Steven Cheung)指出，默欽裁決「完全違反最高法院對於總統豁免權的裁定」。史帝芬．張說，這起毫無法律根據的訴訟根本不該起訴，官司應該依照憲法規定立即撤銷。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，今年5月陪審團裁定34項罪名全數定罪，川普面臨最高4年有期徒刑，但初犯通常獲得從輕量刑。默欽原本7月宣布刑期，但為避免影響選舉延至11月26日。默欽11月22日下令原訂程序取消，允許川普律師團在期限之前聲請撤銷起訴。

川普 封口費 大法官

上一則

川普擬特赦 紐約市長否認涉貪：是司法迫害

下一則

有望解禁？川普晤周受資：我內心是喜歡TikTok的

延伸閱讀

求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令

求川普拯救TikTok 執行長急赴海湖莊園盼扭轉禁令
川普首次記者會七大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

川普首次記者會七大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」
習近平不來？川普：美中可以一起解決全世界所有問題

習近平不來？川普：美中可以一起解決全世界所有問題
美國現神祕無人機 川普：拜登政府知情卻因故不說明

美國現神祕無人機 川普：拜登政府知情卻因故不說明

熱門新聞

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31
媒體報導，總統統當選人川普已邀請中國國家主席習近平參加明年1月在華府舉行的總統就任大典。圖為習近平2017年11月在北京歡迎到訪的川普總統。(美聯社)

關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

2024-12-11 21:49
涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)

涉殺聯合健保CEO兇嫌 左撇子被母逼用右手 脊傷無法性愛

2024-12-11 01:20
加拿大總理杜魯多(右)與美國總統當選人川普(左)就關稅問題槓上，以致川普戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。(美聯社)

杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

2024-12-11 04:56

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸