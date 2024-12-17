關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

川普11月勝選來第一次記者會，廣泛回答媒體提問，有一定透明度。(路透)

總統當選人川普 16日在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，對新政府內閣、聯邦職員、小兒麻痺疫苗 、藥品價格、經濟與邊境政策等重大議題，廣泛回答媒體提問，發表看法；川普淡化二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)可能遞補準國務卿魯比歐(Marco Rubio)的佛州聯邦參議員空缺的傳聞，並批評現任總統拜登對新澤西州神秘無人機事件的回應。

美聯社報導，這是川普11月勝選以來首次記者會，他的表現顯示，距離明年1月20日就職典禮還有數周，但他已準備好回歸全國政治對話核心，並已提早重返世界舞台。

中東、俄烏戰爭

全球多場戰爭烽火未歇，川普試圖找到自己在世界舞台的定位。

川普自述努力與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)斡旋釋放押在加薩的以色列人質，並與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)進行「非常棒的對談」。

但他16日很快帶過盡速解決俄烏戰爭的說法，只說「我們正在努力阻止這場可怕的戰爭，這是一項艱鉅任務，令人厭惡，陣亡人數空前之多」。

內閣提名人

對於需要議員通過提名案的內閣人選，川普表示，「若參議員基於政治或愚蠢的原因反對某人」，可能會發現自己在初選中面臨挑戰，而這些挑戰「與我無關」。

川普另表示，若參議員的反對意見「合理、公平且確實不同意某事或某人」，可據理反對，但他的提名人是一群「很棒的人」。

聯邦職員重返辦公室

川普表示，新政府將挑戰社會安全管理署與其工會達成的協議，該協議允許員工繼續遠距辦公到2029年。川普譴責拜登政府達成「可怕、荒謬」的協議，讓數萬名聯邦雇員每周繼續在家工作數日，閒置辦公大樓。

川普說：「這就像送給工會的禮物，我們顯然會在法庭上阻止它」，「若人們不回去工作崗位、不進辦公室，就會被解雇」。

小兒麻痺疫苗

川普任命高調反疫苗的民主黨前總統候選人小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)出任衛生部長，但川普稱他本人是小兒麻痺疫苗的「堅定信徒」。

川普強調，美國「不會失去小兒麻痺疫苗，那不會發生」。

上周末公開的報告揭露小甘迺迪的顧問提交請願書，要求撤銷2022年批准的小兒麻痺疫苗；在那之後，兒時罹患此症的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)公開為小兒麻痺疫苗辯護。

藥價飆升原因

川普自述本月與小甘和他任命的聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主管奧茲(Mehmet Oz)餐敘，討論藥廠對藥品的定價。

川普16日說：「那場會議的結論是，我們付出的代價太高了。」

川普抨擊了藥品福利管理商，指他們是推高藥品成本的「可怕的中間人」。

賴拉遞補參議員

當被問到他是否希望佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)任命賴拉‧川普填補魯比歐的佛州聯邦參議員空缺，川普淡化這種可能性。他說：「我可能不希望，但我不知道。」他還說，「州長做得很好。這是他的選擇，與我無關。」

川普的盟友呼籲德桑提斯提名川普的兒媳婦賴拉‧川普，她今年擔任共和黨全國委員會聯合主席，輔選有功。

關稅 讓美國富裕

川普堅稱關稅可讓美國變得富裕，主張第一任期沒有通膨，且當時對鋼鐵徵收關稅。

他說：「我沒有遇到任何通膨，且我對很多東西徵收巨額關稅，我們對鋼鐵徵收關稅，靠它賺錢。妥善使用關稅，我們會這麼做，與其他國家互惠互利，這會讓我們變得富裕。」

無人機事件

各地神秘無人機目擊通報近期成為媒體與國會的焦點，川普表示，不相信這些無人機來自外國對手，但批評拜登政府對此議題的反應。

川普說：「基於某種原因，他們不想評論。我認為他們最好說清楚，軍隊和總統知道，出於某種原因，他們想讓人們擔心。」

重築美墨邊牆

川普提及他最喜歡的一大競選議題：美墨邊牆，指責拜登政府出售未使用的大量建材，並揚言採取法律行動來阻止這種行為。

川普引述親保守派「每日連線」(Daily Wire)的報導，其中包含卡車載運牆體碎片離開的影片，以及匿名邊境巡邏隊員討論拆除亞利桑納州三處邊牆並出售其材料。