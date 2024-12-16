川普首次記者會七大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

總統當選人川普 舉行勝選以來的首次記者會，向記者發表一個多小時談話，內容涉及關稅 、疫苗 等。

以下是七大重點整理：

1.關稅

川普矢言上任後要對全世界進口品加徵關稅，但在記者會上沒有詳細說明他的關稅計畫。

川普表示：「他們對我們課稅，我們對他們課稅。」「關稅將使我們的國家變得富裕。」

川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）預料在貿易方面扮演領導角色，他指出，政府將擁抱互惠貿易政策。

盧特尼克在記者會上被問到是否與中國大陸達成貿易協議時表示，「互惠將成為我們的重要議題。你們怎麼對待我們，你們就應該預期會受到怎麼樣的對待」。

2.中國大陸

川普表示，近日與超過100位國際領袖通話，大家都打給他，還有人求見。

當川普被問到是否對中國國家主席習近平 傳出不出席他的就職典禮感到失望時，川普說，習近平還沒有明確表示是否會出席，若願意出席，自己很歡迎。川普表示，他們兩人沒有談過此事，但他曾與習近平透過書信往來，有很好的對話。但川普沒有透露通信的時間點。

川普還說，直到新冠疫情發生之前，他與習近平的關係很好，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成很大影響。他說：「你知道的，因為中國和美國能夠，一起解決世界上所有的問題…這是非常重要的。你知道的，他是我的朋友。」

川普回憶起兩人2017年在海湖莊園的會面時說：「他在這裡待了很長時間，就在那個地方，只是坐在一張非常舒適的椅子上…我們花了幾個小時交談，他是個很棒的傢伙。」

關於下月可能遭到禁用的流行社群軟體TikTok，川普沒有表明他會如何予以對待，僅說「我們將對TikTok進行考慮」。

美國現任總統拜登4月簽署一項法律，要求TikTok的中國母公司把這款App賣給給非中國企業，否則將遭禁用。這項法律在法院獲判成立，並將於1月中生效，但具體如何實施尚不清楚，而川普政府可能會面臨處理後續問題。

川普最初在第一任內支持禁令，但後來開始喜歡TikTok。他周一表示，「我在心中有個溫暖的地方給TikTok」。川普稱讚該平台幫助他贏得了選舉，他的競選團隊將其視為接觸年輕、政治參與度較低的選民的橋樑。

4.內閣提名人選

川普表示，如果參議員對內閣人選持反對意見是「合理、公允且確實不認同某事或某人」，他可以理解對被提名人投反對票的理由，但川普說他相信他提名的人都是「很棒的一群人」。

川普提名的多數內閣人選都受到共和黨參議員歡迎，但一些人，如獲提名擔任衛生部長的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和國防部長人選赫塞斯（Pete Hegseth）預料將面臨嚴格審視。

川普表示，如果佛州參議員盧比歐被確認出任國務卿，他不知道佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）是否會選擇自己的兒媳婦賴拉（Lara Trump）接替盧比歐的參議員位子。他說，賴拉收到很多邀請，「人們希望她上電視，他們想給她合約」。

5.外交事務

川普表示，迄今尚未與以色列達成停火協議的哈馬斯必須在他1月20日就職典禮之前釋放所有人質，否則「一切都會爆發」。川普沒有透露更多細節，但表示最近與以色列總理內唐亞胡進行討論。

川普稱讚土耳其幫助敘利亞反抗軍成功結束阿薩德政權。當被問及是否會撤走駐紮在敘利亞的大約900名美軍時，川普說：「我不希望我們的士兵被殺，但我認為這種情況現在不會發生，因為一方已經被摧毀。」

川普還表示，他正在努力結束俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，已經取得「一點進展」，但沒有詳細說明。

川普表示，烏克蘭需要透過達成協議來結束俄羅斯的入侵。他還淡化被佔領價值，再次凸顯出川普可能追求的解決方案，不惜鞏固俄羅斯已拿下的領土。

他談到烏克蘭總統澤倫斯基時表示，「他應該準備達成協議，就這樣。必須有個協議。太多人被殺了。」

川普另表示，他沒有邀請澤倫斯基參加就職典禮。

6.疫苗

川普表示，他對公立學校強制接種疫苗持懷疑態度，「我不喜歡強制執行」。川普提名的衛生部長小羅勃．甘迺迪多年來一直對疫苗表示懷疑。

但川普表示，他不會禁止取得小兒麻痺疫苗：「你不會失去小兒麻痺疫苗。那是不會發生的。」但川普也說，他將調查疫苗是否會導致自閉症，儘管大多數專家都否認這項說法。

7.赦免

川普表示，他考慮特赦紐約市長亞當斯（Eric Adams)。聯邦檢察官在9月指控亞當斯犯有賄賂、詐欺等。

根據聯邦起訴書，亞當斯十年來獲得超過10萬美元的秘密福利，包括土耳其航空公司的免費航班和豪華酒店住宿。

川普說：「我認為他受到了相當不公平的對待，現在我還沒有看到這一切的嚴重性，但看起來，你知道，就像多年前在飛機上升級一樣，我知道或許在這裡的每個人都獲得升級。」