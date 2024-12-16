批成本高、不方便… 川普喊廢除「日光節約時間」

川普有意廢除夏令時間，免除每年撥鐘兩次的麻煩。(美聯社)

總統當選人川普 直指已實行百餘年的日光節約時間(Daylight Saving Time)不方便，而且對國家造成高昂代價，聲言會將其廢除。

川普上周在自創社交平台「真實社群」(Truth Social)發文指出，「共和黨 將竭盡所能結束日光節約時間，儘管它有一小撮堅定支持者，但根本不應存在！日光節約時間相當不便，為我們國家帶來高昂成本。」

聯邦政府在1917年一次大戰期間開始採用夏令時制，在夏季將標準時間撥快1小時，然而農民因此要提早運送農產品而引發不滿，隨即被廢除，之後許多州嘗試各自的夏令時間制度，直到1967年才再次在全國實施。

但每年3月調快1小時及在11月調慢1小時的做法，早已為人詬病。醫護專業人士也指夏令時制不符合人類的自然晝夜節律，會增加心臟病、中風及車禍的風險。

2022年民主黨掌控的聯邦參院通過「陽光保護法案」(Sunshine Protection Act)，提議終結每年兩次的時間調整，但主張的是全年採用夏令時間作為「新的永久標準時間」，共和黨領導的聯邦眾院沒有審議這項法案，總統拜登 自然也沒簽署成法。

川普結束夏令時的計畫必須獲國會通過，這樣一來或會與他的一些盟友產生分歧，例如獲提名為國務卿的佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)就支持永久採用夏令時間，認為有助於經濟發展。

馬斯克(Elon Musk)未來將主管的「政府效率部」據報也在研究結束每年調撥時鐘兩次的做法，但未悉是結束還是全年實施夏令時。

2023年3月的YouGov民調發現，62%美國人希望結束調撥時鐘的做法，但是否結束夏令時間則沒有共識。

若然結束夏令時間，全國日出時間將會提前。例如在6月，華盛頓特區最早的日出時間是上午 4 時42分。

川普並非首個要結束夏令時的總統，50年前的尼克森有此打算， 但後來有報導指孩子們在黑暗中等待校車到來會增加車禍，加上其他問題，最後不了了之。