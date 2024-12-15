美國郵政負債近800億 川普擬將其「私有化」

總統當選人川普有意把虧損嚴重的美國郵政服務私有化，但可能面臨強大阻力。(路透)

總統當選人川普 以美國郵政 出現嚴重財務虧損為由，有意將郵政服務私有化，但民主黨 人警告稱這可能削減郵遞服務，甚至導致數10萬聯邦政府員工失業。

美國郵政(USPS)在截至9月30日的財政年度損失95億元，原因是郵件數量下降，包裹運輸比預期的要慢。根據其年度財務報告，其負債接近800億元。

華盛頓郵報13日引述三名知情人士說，川普在得知美國郵政年年虧損後，認為聯邦政府不應再予以補貼。據悉他已跟商務部長提名人盧特尼克(Howard Lutnick)及過渡團隊成員商討改革美國郵政的可能性。

目前尚不清楚川普計畫如何改革，但消息人士指川普特別有興趣的是將其私有化。

川普對美國郵政的不滿早於首次任期內已經出現，他2019年時試圖迫使這個聯邦機構將費率制定、人事決策、勞資關係以及與最大客戶關係的管理等關鍵職能，移交給財政部，但最後未能推行。在2020年總統選舉前，他抨擊該機構沒有為郵寄選票的選民提供便利，使彼此關係更進一步緊張。

在川普首任政府內擔任首席經濟顧問的穆里根(Casey Mulligan)表示，政府數十年來的效率就是慢、慢、慢，「我們在第一任期內未能完成這項工作，現在就應該完成」。

川普向美國郵政開刀，正體現了他任命億萬富豪馬斯克執掌「政府效率部」的思路。隨著要求聯邦機機構削減成本及提高效率，郵政服務已成為一個突出的目標，消息指「政府效率部」的工作人員已在初步研究如何將它變革。

川普有意將這個聯邦最重要機構之一私有化，勢必引發政治反彈，除民主黨人外，代表美國郵政主要服務的農村地區的共和黨人，也認為會影響服務。

在回應有關該機構私有化的查詢時，美國郵政發言人表示，正在執行的10年現代化計畫，在過去三年減少了4500萬個工作小時，也減少了20億元的運輸開支；此外還在尋求監管部門批准改變郵件處理和投遞時間表，更好地向私營公司看齊。

美國郵政系統於1775年成立，比美國立國還早，它一直是聯邦機構，但在1970年開始實行財務自給自足。