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舊金山周六清晨 史無前例發布龍捲風警報

川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

川普考慮私有化美國郵政署 65萬聯邦員工飯碗可能不保

編譯盧思綸／即時報導
美國郵政署員工2020年4月疫情期間正在卸下包裹。（路透）
美國郵政署員工2020年4月疫情期間正在卸下包裹。（路透）

華盛頓郵報報導，三名知情人士透露，美國候任總統川普近幾周對於將美國郵政署（U.S. Postal Service，一譯美國郵局）私有化表現高度興趣，此舉可能動搖消費者運輸與商業供應鏈，以及導致65萬名聯邦員工失業。

知情人士透露，川普已經和內定的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在海湖莊園商議徹底改革郵政服務的方向。一位知情人士也稱，川普月初曾召集一群過渡團隊官員，詢問將郵政署私有化的看法。

知情人士稱，川普得知郵政機構的年度財務損失後，表示政府不應補貼該組織。不過目前並未有具體細節。

川普2019年首屆任期時曾與郵政署鬧不合，迫使郵政署將關鍵職能，包含制定費率、人事案、勞資與最大客戶的關係等，移交給財政部。

報導指出，美國郵政系統的歷史比國家本身還要悠久，它成立於美國獨立之前的1775年，當時由富蘭克林主導。

即使因網路技術崛起面臨挑戰，根據皮尤研究中心一項2024年研究，郵政署依然是美國人最愛的聯邦機構之一，僅次於國家公園管理局。

不過在國會共和黨人與川普核心圈近幾周呼籲削減聯邦成本下，郵政服務成為突出目標。

另兩名知情人士透露，即將領導政府效率部（Department of Government Efficiency）的科技富豪馬斯克和企業家拉馬斯瓦米，已經就變革郵政服務進行初步對話。

不過，華郵也指出，川普可能有多種選擇對郵政機構施加控制，但是他可能無權單方面將其私有化。

郵政署共9名成員組成的董事會中有3個空缺。在現任成員中，有3名是共和黨人，其中2名是川普任命的人。拜登有3名待定提名人，但參議院似乎未準備在川普就職前確認拜登的提名人。

大幅縮減郵政服務，可能需要國會採取行動。如果獲得批准，郵政署幾乎會立即被要求縮減向無利可圖的地區提供的投遞服務，並裁減約65萬名員工。

另外，削減郵政服務可能會顛覆價值數兆美元的電子商務產業，對小型企業和農村消費者造成衝擊，這些企業和消費者因業務需求和預算考量，將郵政署視為首選運輸服務機構。

美國郵政 川普 拜登

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