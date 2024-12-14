美P-8A軍機今年第4度穿越台海 解放軍情報船穿越宮古海峽

台北國防部公布，美國海軍一架P-8A海上巡邏機穿越台灣海峽。(記者李人岳／攝影)

中華民國 國防部表示，美軍一架P-8A反潛巡邏機，13日上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。繼11月26日後，美軍P-8A再次飛經台海，美軍第七艦隊目前尚未有進一步訊息。日本 防衛省也公布，同一天上午發現中國情報船「開陽星號」穿越宮古海峽進入太平洋。

日本防衛省公布，解放軍海軍815型電子情報船，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行進入太平洋。(圖／日本防衛省統合幕僚監部)

根據統計，這是美軍P-8A反潛機今年第四度通過台海，前三次分別是4月17日、9月17日及11月26日。

P-8A「海神式」反潛巡邏機是波音 公司以波音737-800客機的機體為基礎研發，飛行速度可以超過時速900公里，最大航程可達8300公里，美軍用於長程海上巡邏、監視及情報蒐集等任務，目前美軍及友盟國家在琉球嘉手納基地即派駐有P-8A反潛機。

日本防衛省稍早也公布，13日上午9點左右，日本自衛隊在沖繩縣久米島西方約100公里海域，發現發現隸屬解放軍海軍北海艦隊的815型電子情報船「天權星號」(舷號796)，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行，隨後進入太平洋，日本海上自衛隊派出P-3C巡邏機升空監視。