我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

美P-8A軍機今年第4度穿越台海 解放軍情報船穿越宮古海峽

記者李人岳／台北報導
台北國防部公布，美國海軍一架P-8A海上巡邏機穿越台灣海峽。(記者李人岳／攝影)
台北國防部公布，美國海軍一架P-8A海上巡邏機穿越台灣海峽。(記者李人岳／攝影)

中華民國國防部表示，美軍一架P-8A反潛巡邏機，13日上午由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。繼11月26日後，美軍P-8A再次飛經台海，美軍第七艦隊目前尚未有進一步訊息。日本防衛省也公布，同一天上午發現中國情報船「開陽星號」穿越宮古海峽進入太平洋。

日本防衛省公布，解放軍海軍815型電子情報船，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東...
日本防衛省公布，解放軍海軍815型電子情報船，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行進入太平洋。(圖／日本防衛省統合幕僚監部)

根據統計，這是美軍P-8A反潛機今年第四度通過台海，前三次分別是4月17日、9月17日及11月26日。

P-8A「海神式」反潛巡邏機是波音公司以波音737-800客機的機體為基礎研發，飛行速度可以超過時速900公里，最大航程可達8300公里，美軍用於長程海上巡邏、監視及情報蒐集等任務，目前美軍及友盟國家在琉球嘉手納基地即派駐有P-8A反潛機。

日本防衛省稍早也公布，13日上午9點左右，日本自衛隊在沖繩縣久米島西方約100公里海域，發現發現隸屬解放軍海軍北海艦隊的815型電子情報船「天權星號」(舷號796)，穿過沖繩本島及宮古島之間的海域往東南方向航行，隨後進入太平洋，日本海上自衛隊派出P-3C巡邏機升空監視。

日本 波音 中華民國

上一則

美駐中大使伯恩斯：美國不會讓第二次「中國衝擊」發生

下一則

台外交部次長：若犧牲台灣利益 將使美國無法再次偉大

延伸閱讀

誇大言論傷台國防部公信力

誇大言論傷台國防部公信力
美軍P-8A今年第四度穿越台海 中國情報船穿越宮古海峽

美軍P-8A今年第四度穿越台海 中國情報船穿越宮古海峽
艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪

艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪
解放軍要不要對台演習？ 中國國防部：打「獨」促統不會手軟

解放軍要不要對台演習？ 中國國防部：打「獨」促統不會手軟

熱門新聞

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失