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準財長貝森特仿安倍經濟學 推動「三箭」經濟戰略

編譯潘勛／綜合報導
川普(左)提名的財政部長貝森特(右)仿效前日本首相安倍晉三的「三箭」經濟戰略，計畫推動「3-3-3」的經濟戰略，只是成效如何尚待考驗。(美聯社)
川普(左)提名的財政部長貝森特(右)仿效前日本首相安倍晉三的「三箭」經濟戰略，計畫推動「3-3-3」的經濟戰略，只是成效如何尚待考驗。(美聯社)

美國總統當選人川普提名的財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布，他將推動「3-3-3」的經濟戰略，即經濟成長3%、美國能源增產3%、削減財政赤字達國內生產總額達3%；紐約時報13日報導，此舉堪稱仿效前日本首相安倍晉三的「三箭」經濟戰略，只是成效如何尚待檢驗。

貝森特長期擔任對沖基金投資人，他在億萬富豪索羅斯(George Soros)麾下擔任首席投資管理人時，便認真研究「安倍經濟學」，當時他定期與安倍的顧問會見，每月由紐約市前往東京，另以促使日圓貶值而聞名。

貝森特2022年發文表示，自己深信安倍及其顧問群致力於調動日相辦公室所有資源，朝「三箭」這項讓人頭暈眼花的任務邁進。

川普今年競選過程中廣泛提到經濟，做很多保證，即強力刺激經濟、削減國債，增產能源。貝森特提出的經濟計畫，讓川普再擔任總統，任期結束時的經濟表現，有了特定尺度，可以衡量。

但要達成3-3-3目標並不容易，要看很多因素，例如國會共和黨人決定減稅幅度多大、川普如何抬高關稅，以及全球各地市場的石油需求量多大。

總統大選時，經濟學者警告說，川普的施政構想可能讓國債10年增加15兆元，抑制經濟成長，因實施關稅而通膨再起。川普駁斥這些預測數字，指其政策會讓國家再現「黃金時代」。他第一次當總統任內，一度主張因自己減稅、減少監管，經濟可望成長6%，但最後成長最高達3%，貝森特希望能回到那種境界。

有諸多理由讓人認為目前美國經濟有很多助力，在川普治下可以加快成長。只是川普矢言扭轉一些拜登施政，如降通膨法(Inflation Reduction Act)；川普還批評對晶片業的補貼。他若真成功減少這些開支，恐怕真會拖慢經濟成長。

川普打算向各國提高關稅，如此勢必迫使貿易夥伴國向美國貨開徵關稅來反擊，加重美國出口商品的負擔。

川普的移民政策，如大規模遞解無證客出境，可能因減少勞動力而減緩經濟成長。

共和黨打算延長2017年減稅政策，另削減國稅局預算而弱化其收稅能力，未來10年之間成本要付出4兆多元，想減少赤字更為困難；川普另主張美國增加能源生產，讓石油天然氣價格下降，通膨更加減弱。貝森特打算每日增產300多萬桶，可能大幅減少石油業的獲利，假如全球石油需求不足，業者可能抗拒增加投資在石油天然氣的基本設施。

川普提名的財政部長貝森特仿效前日本首相安倍晉三的「三箭」經濟戰略，計畫推動「3-...
川普提名的財政部長貝森特仿效前日本首相安倍晉三的「三箭」經濟戰略，計畫推動「3-3-3」的經濟戰略，只是成效如何尚待考驗。(路透)

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