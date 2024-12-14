川普過渡團隊有意「精簡」聯邦銀行監管機構 劍指聯準會、貨幣監理署

川普政府可能廢除、合併或重組主要聯邦銀行監管機構，包括為民眾銀行戶頭存款提供擔保的聯邦存款保險公司(FDIC)、貨幣監理署(OCC)和聯準會(FED)等。(路透)

華爾街 日報引述知情人士的話指出，最近川普 過渡團隊與可能領導銀行監管機構的提名人選面談時，探詢了川普可否廢除或合併或重組主要聯邦銀行監管機構的可能性；被提及的機構包括為民眾銀行戶頭存款提供擔保的聯邦存款保險 公司(FDIC)、貨幣監理署(OCC)和聯準會(FED)在內。

知情人士稱，川普的幕僚詢問可否將存款保險納入財政部；這些討論凸顯川普試圖縮減政府規模和放鬆包括對金融業的高度監管，作法可能相當激烈。儘管歷任總統都可能對政府部門重組，但華府從未廢除過主要內閣級機構，也很少關閉像FDIC這樣的機構。任何廢除或合併FDIC等機構的提議，均需由國會採取行動。

知情人士稱，可能的銀行監管機構提名人選已接受川普提名財政部長貝森特(Scott Bessent)和由馬斯克(Elon Musk)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同主持的外部諮詢小組─DOGE部門的面試。馬斯克11月另曾呼籲廢除消費者金融保護局(CFPB)，他說： 「重複的監管機構太多了。」

由智庫傳統基金會(Heritage Foundation)和前川普官員起草的「2025計畫」(Project 2025)政策文件建議，將 FDIC、OCC與聯準會的非貨幣政策部門及國家信用合作社管理局(NCUA)合併。

華爾街日報指出，銀行界對聯邦金融監管機構的「多頭馬車」現象，又愛又恨。有的銀行喜歡可以在不同監管機構之間進行選擇，獲得更多接觸；但銀行也常抱怨資訊混雜和裁決相互矛盾。

FDIC前主席貝爾 (Sheila Bair) 表示，「我們可以精簡金融監管，但這真的很難完成。」她認為，取消銀行監管機構的提議，很難獲得國會和業界支持。

銀行高層樂觀認為，川普上台後放鬆監管的範圍將包括資本緩衝、消費者保護及產業整合審查等等。但聯邦存款保險公司的存款保險被認為近乎神聖；任何威脅甚至破壞存款保險認知的舉措，都可能迅速波及銀行，在危機中加劇客戶擔憂。