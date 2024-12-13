馬斯克直接受惠？路透：川普交接團隊擬取消自駕車禍數據

特斯拉執行長馬斯克(左)強力替總統當選人川普(右)助選，如今可能開始嘗到甜頭。(美聯社)

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）強力替總統當選人川普 助選，如今可能開始嘗到甜頭。路透報導，川普交接團隊已建議停止要求車商通報自動駕駛事故的數據，恐削弱政府調查及監管自動駕駛系統車輛安全的能力，而這可能有利於向來反對通報車禍數據的特斯拉。

報導指出，馬斯克11月花了超過2.5億美元替川普助選。而取消這項規定對特斯拉特別有利，因為特斯拉在規定下已通報超過1500起事故，是通報數量最多的公司。特斯拉曾因其中3起事故遭到國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查。

據了解，取消事故報告規定建議來自一個負責制定汽車政策百日策略的交接團隊，該團隊認為這項措施導致數據「過度」蒐集。但目前無法確定馬斯克是否參與策略制定。

路透對NHTSA事故數據的分析顯示，截至10月15日，NHTSA報告的45起致命事故中，特斯拉就占了40起。

NHTSA聲明表示，這些數據對於評估新興自動駕駛技術的安全性非常重要。自該機構於2021年制定該規則以來，已收到並分析2700多起車禍事故的數據。這些數據影響針對6家公司的10項調查，以及涉及4家不同公司的9起安全召回。

兩名熟悉特斯拉高層想法的知情人士透露，特斯拉蔑視車禍報告披露規定，認為NHTSA提供的數據會誤導消費者對特斯拉安全性的看法。

其中一名知情者稱，近年來，特斯拉高層與馬斯克討論推動取消事故報告要求的必要性，但由於拜登 官員支持這項規定，特斯拉高層最終得出結論，需要更換政府來取消這些要求。

據了解，特斯拉認為這些規定不公平，因為該公司認為自己報告的數據比其他汽車製造商更好，這讓特斯拉看起來應該對涉及先進駕駛輔助系統的大量撞車事故負責。

不過NHTSA反駁稱，這些數據不應該用來比較一家汽車製造商與另一家汽車製造商的安全性，因為不同的公司以不同的方式蒐集事故資訊。

南卡羅來納大學專注於自動駕駛的法學教授史密斯（Bryant Walker Smith）表示，特斯拉蒐集其他公司不會蒐集的即時碰撞數據，而且報告的事故比例可能比其他汽車製造商「高很多」。

史密斯說，特斯拉涉及駕駛輔助技術的事故發生頻率也可能更高，因車輛配置普及再加上駕駛也頻繁使用，這代表無人駕駛汽車可能會更頻繁陷入「它們無法處理的情況」。