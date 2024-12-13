我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

為何年度人物選川普？「時代」：所有人都活在川普時代

記者胡玉立／綜合報導
候任總統川普獲選「時代」雜誌2024年度風雲人物，在紐約證券交易所敲響開市鐘。(美聯社)
候任總統川普獲選「時代」雜誌2024年度風雲人物，在紐約證券交易所敲響開市鐘。(美聯社)

「時代」雜誌(Time)12日公布美國前總統和候任總統川普為2024年度風雲人物，該雜誌撰文寫道：「川普以歷史性的東山再起，推動一代人政治重組，重塑美國總統職位並改變美國的世界角色，因此被『時代』雜誌評選為2024年度風雲人物。」

川普12日上午在紐約證券交易所與「時代」雜誌執行長西布利(Jessica Sibley)等人一起敲響開市鐘，慶祝該雜誌揭曉年度風雲人物時說：「這是第二次獲得『時代』這項榮譽，我想這次我更喜歡它。」

「時代」指出，該雜誌評選年度風雲人物97年來，為選出過去一年對塑造世界和頭條新聞做出最大貢獻的人，經常遭遇選擇困難，但今年情況並非如此。

川普2015年開始選總統，在改變政治和歷史進程方面扮演了無人能及的角色。他2016年入主白宮，震驚世人，隨後帶著美國經歷混亂任期，其中包括新冠疫情第一年和全國抗議時期，最後以700萬票之差在大選落敗，引發2021年1月6日暴力襲擊國會大廈事件。

「時代」寫道，「如果那一刻標誌著川普的最低谷，那麼今日我們正在見證他的巔峰。在他第二任期即將到來之際，從他最狂熱的支持者到他最激烈的批評者，所有人都生活在川普時代。」

川普以破紀錄速度擊敗共和黨對手，有幾周他在紐約法庭內競選，並被判犯下34項重罪。6月他與拜登總統唯一一場辯論導致拜登退選。16天後，他在競選集會上遭遇暗殺，倖免於難。接著他擊敗副總統賀錦麗，橫掃所有七個搖擺州。

川普在過程中重塑美國政治，透過擴大基本盤、抓住物價上漲帶來的挫敗感及從全球反對現任者的趨勢中獲益，最終獲勝，成為20年來首位比民主黨贏得更多選票的共和黨人。

「時代」寫道，「現在，川普世界的旋轉木馬重新旋轉。我們看到國會議員、國際機構和全球領袖再次與他的奇想站在一起。支持者甚至為他承諾要報復敵人並解散政府而歡呼。川普幾周後，將帶著明確意圖重返白宮，對進口產品徵收關稅、驅逐數百萬人並威脅媒體。他告訴我們：『任何事都可能發生。』」

「時代」指出，「今天，我們目睹了民粹主義死灰復燃，人們對上世紀制度的不信任日益擴大，對自由主義價值觀將為大多數人帶來更好生活的信念日漸薄弱。川普既是這一切的推動者，也是受益者。」

「時代」雜誌12日公布美國前總統和候任總統川普為2024年度風雲人物。(路透)
「時代」雜誌12日公布美國前總統和候任總統川普為2024年度風雲人物。(路透)

川普 拜登 白宮

上一則

美智庫：川普邀請僅是政治秀 習近平不太可能冒風險出席

下一則

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

延伸閱讀

川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角

川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角
就職邀習近平 川普先禮後兵

就職邀習近平 川普先禮後兵
川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席

川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席
獲選風雲人物 川普受訪批烏克蘭用美援飛彈攻俄

獲選風雲人物 川普受訪批烏克蘭用美援飛彈攻俄

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光