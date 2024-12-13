為何年度人物選川普？「時代」：所有人都活在川普時代

候任總統川普獲選「時代」雜誌2024年度風雲人物，在紐約證券交易所敲響開市鐘。(美聯社)

「時代」雜誌(Time)12日公布美國前總統和候任總統川普 為2024年度風雲人物，該雜誌撰文寫道：「川普以歷史性的東山再起，推動一代人政治重組，重塑美國總統職位並改變美國的世界角色，因此被『時代』雜誌評選為2024年度風雲人物。」

川普12日上午在紐約證券交易所與「時代」雜誌執行長西布利(Jessica Sibley)等人一起敲響開市鐘，慶祝該雜誌揭曉年度風雲人物時說：「這是第二次獲得『時代』這項榮譽，我想這次我更喜歡它。」

「時代」指出，該雜誌評選年度風雲人物97年來，為選出過去一年對塑造世界和頭條新聞做出最大貢獻的人，經常遭遇選擇困難，但今年情況並非如此。

川普2015年開始選總統，在改變政治和歷史進程方面扮演了無人能及的角色。他2016年入主白宮 ，震驚世人，隨後帶著美國經歷混亂任期，其中包括新冠疫情第一年和全國抗議時期，最後以700萬票之差在大選落敗，引發2021年1月6日暴力襲擊國會大廈事件。

「時代」寫道，「如果那一刻標誌著川普的最低谷，那麼今日我們正在見證他的巔峰。在他第二任期即將到來之際，從他最狂熱的支持者到他最激烈的批評者，所有人都生活在川普時代。」

川普以破紀錄速度擊敗共和黨對手，有幾周他在紐約法庭內競選，並被判犯下34項重罪。6月他與拜登 總統唯一一場辯論導致拜登退選。16天後，他在競選集會上遭遇暗殺，倖免於難。接著他擊敗副總統賀錦麗，橫掃所有七個搖擺州。

川普在過程中重塑美國政治，透過擴大基本盤、抓住物價上漲帶來的挫敗感及從全球反對現任者的趨勢中獲益，最終獲勝，成為20年來首位比民主黨贏得更多選票的共和黨人。

「時代」寫道，「現在，川普世界的旋轉木馬重新旋轉。我們看到國會議員、國際機構和全球領袖再次與他的奇想站在一起。支持者甚至為他承諾要報復敵人並解散政府而歡呼。川普幾周後，將帶著明確意圖重返白宮，對進口產品徵收關稅、驅逐數百萬人並威脅媒體。他告訴我們：『任何事都可能發生。』」