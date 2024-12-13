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向川靠攏 查克柏格捐百萬給就職典禮基金 貝佐斯也將捐

記者胡玉立／綜合報導
臉書母公司Meta執行長查克柏格兩周前曾親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，還向川普就職典禮基金捐贈100萬元。(路透)
臉書母公司Meta執行長查克柏格兩周前曾親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，還向川普就職典禮基金捐贈100萬元。(路透)

臉書母公司Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)為拉近與總統當選人川普的關係，除了兩周前親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，還向川普就職典禮基金捐贈100萬元；川普12日則透露，他大選獲勝後見了查克柏格，下周他準備與貝佐斯(Jeff Bezos)會面。

華爾街日報12日報導，貝佐斯也將捐贈100萬元給川普就職典禮基金。

多年來，查克柏格與川普的關係一直搖擺不定；亞馬遜(Amazon)創辦人、華盛頓郵報東主貝佐斯，與川普的關係也並不融洽。但隨著川普11月當選，共和黨人準備控制白宮和國會參眾兩院，還聲稱將對科技界實施新監管，包括查克柏格、貝佐斯在內的科技巨頭都在努力修復與川普的緊張關係。

知情人士透露，查克柏格11月底與川普開了兩天會，並以晚宴作結。查克柏格團隊在晚宴前表示，Meta將捐款百萬給川普就職基金。

在海湖莊園的會議中，Meta政策高層主管卡普蘭(Joel Kaplan) 、馬丁(Kevin Martin) 與共和黨策士貝克(Brian Baker) 和即將上任的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)會面。他們還見了川普提名的國務卿、聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、未來的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、哈利(Vince Haley)和布萊爾(James Blair)。

近幾個月來，查克柏格的態度顯得更願意批評民主黨和讚揚共和黨。大選前幾個月，查克柏格即表明他不會像2020年那樣為選舉基礎設施捐款，他說：「我的目標是保持中立，不會以某種方式發揮作用，甚至不會表現出正在發揮作用。」

知情人士透露，查克柏格在大選前私下告訴其他商界領袖，他對川普當選總統持樂觀態度。川普勝選後，查克柏格在社群媒體發文祝賀川普，表示他期待與當選總統合作。

貝佐斯則在大選後於X平台祝賀川普「非凡的政治東山再起和決定性勝利」。貝佐斯上周在紐約出席紐約時報一項會議時還表示，他其實對川普第二任期「非常樂觀」，「到目前為止，我看到他(川普)比第一次更冷靜，更自信，更穩定。」

亞馬遜創辦人、華盛頓郵報東主貝佐斯在選後祝賀川普勝選，兩人下周將會面。(美聯社)
亞馬遜創辦人、華盛頓郵報東主貝佐斯在選後祝賀川普勝選，兩人下周將會面。(美聯社)

川普 查克柏格 貝佐斯

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