戈爾履新後將任命4000官員 被喻為「新政府總經理」

戈爾獲川普提名為白宮總統人事辦公室主任，將負責4000名官員人事任命。(路透)

華盛頓郵報12日報導，總統當選人川普提名的白宮總統人事辦公室(Presidential Personnel Office)主任戈爾(Sergio Gor)，堪稱川普政權交接小組最有權力人士；來自地中海島國馬爾他的戈爾，雖然對一般民眾來說，他的知名度不高，卻是川普核心圈重要人物，與川普家人、親信關係密切，履新之後將負責4000名官員人事任命，把「讓美國再度偉大」(MAGA)陣線納入聯邦政府編制。

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)說，過去一年戈爾與川普共進晚餐的次數比他自己還多；川普女婿庫許納 (Jared Kushner)也表示，戈爾個性平易近人，獲得眾人信賴。

38歲的戈爾曾服務於福斯新聞網(Fox News)，也曾擔任共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)發言人。

前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)形容，戈爾將擔任角色如同「政府裡的總經理」。蓋茨在加州卡特琳娜島(Catalina Island)結婚時，證婚人就是戈爾。

報導指出，許多民眾可能不認識戈爾，但戈爾在川普世界(Trumpland)卻名聲響亮，被認為是對川普最為忠誠的馬前卒(foot soldiers)。戈爾由於長久逗留在川普私人俱樂部，被喻為「海湖莊園市長」(Mayor of Mar-a-Lago)。

保守派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)創辦人柯克(Charlie Kirk)說，即使川普2020年落選後，戈爾都不離不棄。柯克表示：「別人都跑走了，但他還留著。」

柯克說，戈爾跟川普核心圈所有人都相處融洽，包括庫許納、女兒伊凡卡(Ivanka)、川普長子小川普 、次子艾瑞克(Eric)，「他是川普世界普遍認同的人物，擔任總統人事辦公室主任非常合適」。

蓋茨指出，川普卸任後四年期間，戈爾是佛州棕櫚灘(Palm Beach)MAGA派對的主持人，為各種社交場合帶動氣氛。不過，蓋茨表示，絕對不能因為戈爾為人親切就低估實力，「不要被他的社交手段蒙蔽了，他其實相當快狠準」。