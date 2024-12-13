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接收川普驅逐的移民？ 巴拿馬開條件：除非美國維持援助

編譯廖振堯／綜合報導
許多進入美國的無證移民，都會先到巴拿馬，圖為巴拿馬的移民官員正在查閱入境者的身分文件。(美聯社)
許多進入美國的無證移民，都會先到巴拿馬，圖為巴拿馬的移民官員正在查閱入境者的身分文件。(美聯社)

川普承諾上任後實施史上最大規模驅逐行動，而先前消息指出他已列出一份名單，在非法移民的原籍國拒收時驅逐他們到名單上的國家。據傳在名單中的巴拿馬已表明美國須維持援助，才會繼續配合接收移民。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)先前報導引述之消息人士，川普正在考慮的國家名單包括巴哈馬、格瑞納達、巴拿馬、土克凱可群島(Turks and Caicos Islands)。

當時巴拿馬外交部表示，尚未收到川普團隊正式或私下提議，且根據國際法沒有義務接收非巴拿馬人民的被驅逐者；巴拿馬仍希望與美國建立良好關係，但其外交部明確認為主要任務是保護巴拿馬的利益，強調只會接回本國公民。

法新社(AFP)報導，美國自7月以來已向巴拿馬捐贈100萬元用於驅逐逾千名試圖從哥倫比亞穿越達連隘口(Darien Gap)進入巴拿馬的移民。達連隘口是南美、中美洲移民抵達美國的主要路線，2023年超過50萬人冒著湍急河流、野生動物和犯罪集團的危險穿越叢林。

7月甫上任的右翼總統穆里諾(Jose Raul Mulino)12日呼籲川普維持提供援助，以驅逐前往美國的移民，表示「川普政府必須維持這項政策。」他的政府已組織約30架航班將移民送往哥倫比亞、厄瓜多和印度，但並沒有驅逐委內瑞拉人，他們雖然是偷渡的大宗人口，可是委內瑞拉禁止巴拿馬飛機降落。委內瑞拉在總統馬杜洛(Nicolas Maduro)聲稱贏得連任後，向巴拿馬和其他幾個拉美國家實施了禁令。

今年迄今有近30萬人穿越達連隘口，比2023年同期減少了41%，穆里諾將此歸功於他的驅逐航班。

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