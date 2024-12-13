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4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

編譯盧炯燊／綜合報導
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

美中今年5月祕密恢復遣返中國偷渡客後，國土安全部(DHS)在不到六個月時間內，第四次出動大型包機將中國無證客遣返回中國，最新一次遣返行動是在12月9日。

DHS的數據顯示，在拜登總統執政期間，來自中國的偷渡客大幅增長，相較於2023會計年度的5萬2700人、2022年2萬7756人，2024會計年度有7萬8701名中國人試圖非法進入美國，創下歷史新高。而2007年至2018年期間平均只有4329人，說明情況的嚴重性。

中國偷渡客使用種種方法來美已非新鮮事，而最新是經南美走線入境；DHS表示，在2022年至2024年的三個會計年度裡，在南部邊境截獲的中國偷渡客就有3萬307人次。

除南部邊境外，中國偷渡客也開始經北部邊境偷渡來美，與加拿大接壤的緬因州，在2023及2024會計年度分別有27及22起中國人非法入境事件。DHS認為，從北部入境者多涉及非法大麻場活動，繼而在美國非法居留。

DHS指出，12月9日最新的包機遣返行動，是向有意偷渡來美的中國人發出一個訊息：不要相信「蛇頭」的說法，「美國會繼續執行移民法，沒有合法居留資格的人將會被迅速移除」。

這也反映了在美國的嚴打非法入境行動下，中國偷渡客來美的成本與門檻愈來愈高。

與此同時，福斯新聞(Fox News)取得的數據顯示，超過140萬個無證移民收到驅逐令但未列入拘留名單內，其中有近4萬個是中國人。

在截至2024年11月24日為止的會計年度內，有144萬5549名無證客收到驅逐令，但並未列入移民和海關執法局 (ICE)的拘留名單內，其中以來自墨西哥的25萬2044人占最多，依次是瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多，而中國為3萬7908人。

到目前為止，這類未列入ICE拘留名單內的人數超過700萬，包括遭聯邦、州或地方執法部門監禁的人，其中有些人甚至在美國已經逗留數十年仍然生活如常。

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