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紐時：近年移民潮創美國歷史新高 超過百餘年前盛況

記者顏伶如／綜合報導
據最新統計，近年移民潮創歷史新高。圖為宣誓歸化入籍的新公民。(美聯社)
據最新統計，近年移民潮創歷史新高。圖為宣誓歸化入籍的新公民。(美聯社)

根據政府資料，過去幾年進入美國的移民人潮創下美國歷史新高，超過1800年代末期至1900年代初期的盛況。無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)統計，移入人口減去移出人口的淨遷移(net migration)，從2021年至2023年間平均每年有240萬人，拜登政府執政全期的淨遷移總額，估計將超過800萬人。

紐約時報11日報導，拜登執政期間移民人數迅速增加，超過美國歷史上任何時期，包括數百萬歐洲民眾搭船抵達紐約埃利斯島(Ellis Island)的年代；即使把美國現今人口納入計算，過去幾年移民增加比例也是1850年以來成長最迅速的階段。

報導指出，分析數字包括了合法移民與非法移民人數。高盛集團(Goldman Sachs)的政府資料分析報告指出，2021年以來進入美國的移民，約有六成沒有合法身分。

合法移民與非法移民同樣增加，使得出生於外國的美國人口創下新高。2020年時，出生於外國的人口占全美人口13.6%，到了2023年增加至15.2%。前一次高點是1890年的14.8%。

移民潮規模龐大，過去幾年對美國政治產生重要影響。兩黨州長、市長都曾抱怨移民增加對地方政府造成負擔。德州南部則出現可觀的政治效應，總統當選人川普8年前在葛蘭德河(Rio Grande)流域6個郡縣得票率不到30%，今年大選則在6個郡縣全面獲勝。

報導指出，選民對非法移民大量增加特別感到挫折。根據高盛集團報告，拜登總統執政期間的800萬淨遷移新移民當中，大約500萬人是非法入境。

英國研究暨諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)首席美國經濟學家亞羅斯(Bernard Yaros Jr.)說，最近這波移民潮的規模，在近代歷史上不曾出現，移民潮的發生讓薪資成長因此減緩。

川普承諾上台首日便要展開大規模遣返無證移民，但尋找、逮捕並驅逐數百萬名無證客的任務並不容易。報導指出，如果在美國已經落地生根多年的移民也遭遣返，民眾對於掃蕩政策的支持可能下降。從數據對照來看，川普第一任執政期間每年平均遣返30萬人，前總統歐巴馬執政期間每年平均遣返40萬人。

紐約時報分析，不管川普第二任政府遣返多少無證移民，近幾年移民人潮大量湧現的景象，基本上已經結束。

過去幾年進入美國的移民人潮創下美國歷史新高，超過1800年代末期至1900年代初...
過去幾年進入美國的移民人潮創下美國歷史新高，超過1800年代末期至1900年代初期的盛況。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

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