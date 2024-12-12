川普擬廢除ICE長期政策 允學校、醫院等「敏感地點」逮無證客

總統當選人川普有意在上任第一天就改變長期政策，允許聯邦移民執法人員可進入教堂學校醫院等敏感地點，依法逮捕無證移民。圖為執行任務的聯邦ICE探員。(ICE/X平台)

根據三位知情人士，阻止美國移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )人員在所謂的「敏感地點」或附近未經上級批准就逮捕無證客的長期政策，川普 政府打算廢除；所謂的「敏感地點」包括禮拜堂、學校和醫院或葬禮、婚禮和公開示威等活動的庇護場所。

根據知情人士透露，候任總統川普計畫在上任第一天，就廢除這項政策；知情人士要求不具名，因為他們無權公開討論這項政策改變。

此項改變預計將會提高ICE在美國各地逮捕非法移民 的權力與速度，也是川普為實現他所說的「美國歷史上最大規模驅逐行動」的一部分。

這項防止執法人員在未經允許情況下於敏感地點抓人的政策，始於時任ICE局長莫頓(John Morton)在2011年所發送的一份備忘錄，並持續在川普與拜登執政期間實行。該政策的目的是允許無證客在某些公共區域自由活動，而這樣做不僅對無證客有利，同時對整體社區也有利。拜登政府在2011年對此政策發布了自己的指導意見，擴大了「需要特殊保護」的領域。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)律師格倫特(Lee Gelernt)表示：「移民執法始終都需要平衡。在過去，兩黨總統意識到，即使在在醫院和學校進行逮捕可能是合法的，但卻不見得是人道或明智的公共政策。」

格倫特指出，「我們不希望患有傳染病的人，因為害怕而不敢去醫院，也不希望兒童因為考慮不周的驅逐政策，而無法接受教育。」

根據該政策，ICE執法人員在包括國家安全或恐怖攻擊、逮捕危險重罪犯，或如果面臨迫在眉睫的死亡或人身傷害風險、以及擔心刑事調查中的證據會被銷毀等情況下，可被允許進入「敏感地點」進行逮捕。