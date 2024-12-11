川普遣返無證客 共和黨多州向德州法律看齊 推法案助驅逐

「先抓後釋放」的無證移民在公車站排隊等候安排。(路透)

在總統當選人川普 組建聯邦政府之際，部分共和黨州長和州議員開始推出法案，協助川普兌現大舉驅逐數百萬非法移民 的承諾。部分民主黨領導的州則起而抵制，試圖保護人民免受川普可能的移民政策影響。

美聯社報導，德州 立法賦予執法人員逮捕非法入境者權力的法律最近被擱置，法院正在權衡這類法律是否違憲篡奪聯邦權力，但與此同時，愈來愈多州議員提案呼應德州法律；許多州議會提案要求地方執法機構拘留非法入境者時，通知美國移民海關執法局(ICE)，即便其被捕原因與移民身分無關。

以密蘇里州為例，州參議員特倫特(Curtis Trent)提案授權執法人員以「外國人不當入境」為犯罪理由逮捕某人，且最高罰款10萬元並由法院下令送至美國邊境。密州當選參議員格雷戈里(David Gregory)提案也要求將「外國人不當入境」定為州犯罪，向警方舉報非法移民可獲獎金1000元。

移民權裔倡議組織「美國家庭團結」(American Families United)主席狄艾茲維多(Ashley De Azevedo)警告表示，密州提議賞金制將「造成絕對的混亂和分裂」。

國土安全部最新統計估計，截至2022年，全美有1100萬名非法移民。美聯社VoteCast對今年大選逾12萬選民調查顯示，逾4/10表示，多數非法移民應被逐回原籍國；2020年此比率為3/10。逾半數選民認為多數非法移民應獲申請合法身分機會，2020年比率為7/10。

許多共和黨人將德州視為移民執法典範。德州州長艾伯特(Greg Abbott)辦公室證實，他們一直與川普團隊就執法策略保持定期聯繫。

繼德州之後，共和黨領導的愛荷華州、路易斯安納州和奧克拉荷馬州立法機構都通過允許執法人員逮捕非法移民措施。川普當選後不久，奧克拉荷馬州長史迪特(Kevin Stitt)宣布他正制定計畫，驅逐州監獄500多名非法移民中的一些人。

與共和黨主導的州議會共事的民主黨州長則試圖反對可能全面驅逐非法移民的提案。堪薩斯州民主黨州長凱莉(Laura Kelly)表示，她支持驅逐在非法滯美期間犯罪的人，但不會派遣國民兵協助執行聯邦移民法。