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川普遣返無證客 多州民主黨州長稱「有些領域」願合作

編譯潘勛／綜合報導
芝加哥一對移民夫婦推著嬰兒車在路邊索取食物。(美聯社 )
芝加哥一對移民夫婦推著嬰兒車在路邊索取食物。(美聯社 )

總統當選人川普誓言上任後強制遣返大批無證客，目前民主黨主政州雖還擺出抗拒姿態，但幾位州長或州長當選人開始表明，有些領域願意與川普合作。

紐約時報10日報導，八年前民主黨人經常誓言保護住在「庇護城市」的移民，抗拒川普才是主流的政治力量，但目前的民主黨州長正在摸索更謹慎的做事之道。幾位州長雖常說，抗拒川普即將實施的移民掃蕩，卻也表示，願意在一些領域與川普合作，例如遞解被判定犯下重罪的無證客、願意執行更嚴格的邊界管制。

這些民主黨州長不忘平衡自己立場的轉變，說要捍衛移民家庭、為逃離母國暴力的移民，以及要靠移民勞動力的產業。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)誓言假如該州的價值、社區遭遇不公平攻擊，要「拚死反抗」，但他也不忘表示，要努力找出共同立場。

這種審慎舉措反映民主黨籍州長們斟酌移民政策，考慮到政治、後勤兩方面的複雜程度；他們大多數人看出移民人數上升，讓州內某些城市的公共服務吃緊，於是調整對移民發言的調性與政策。

錫耶納學院對紐約州做的民調10日公布，結果發現54%的選民表示，該州應支持川普遞解州內非法移民的行動，反對者僅35%。

民主黨州長們的反應不啻默認川普再度當選，選民已釋出信息，支持對非法移民採更強硬立場。幾位民主黨籍州長表示，川普第二次執政會比第一次更有經驗，對於如何達成政策目標也會更精明。

只是這些州長也警告，川普對遣返移民的政策太廣泛很危險，而他的勝選不意味選民現已揚棄人道考量；州長們誓言抗拒川普政府要求使用州方的拘留中心，或動用國民兵，因此可能與聯邦政府發生衝突。

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，因為川普威脅遞解，州內一些無證客已受驚嚇，一些人害怕被遣返，連救命的醫療都捨棄了。但紐森也不忘保證與聯邦合作，遣返暴力罪犯，另重申強化邊界管制。

非法移民 川普 民主黨

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