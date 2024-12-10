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川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（歐新社）
美國總統當選人川普。（歐新社）

美國總統當選人川普明年1月20日才就職，在世界舞台上卻表現得猶如自己已是白宮主人。

距離川普二度入主白宮還有一個多月時間，但他在敘利亞和烏克蘭危機等議題上，已留下屬於他的美國外交印記。

全球領袖爭著想與川普交談，他上周末出席巴黎聖母院重啟儀式，也被奉為上賓。

82歲現任總統拜登未出席這場盛大典禮也成為關注焦點。只做一個任期，如今成為「跛鴨」總統的他，正逐漸淡出國際舞台。

美國安全顧問公司「蘇凡集團」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）告訴法新社：「川普會試圖開始扮演影子總統，一點都不令人意外…我甚至不認為現在這麼做不妥，因為這就是會發生的事。」

但川普自己在首次執政期間經常扮演外交破壞者的角色，這次他要面對的是一個更動盪不定的國際情勢。

川普7日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面時說：「這個世界現在好像有點瘋。」

抱持不干預主義的川普經常談到希望美國遠離更多中東戰爭，並主張刪減美國對烏克蘭的援助。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權上周末垮台時，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上說，美國不應「捲入」，儘管還有數百名美軍留在敘利亞北部。

但阿塞德突然被伊斯蘭主義者率領的反抗軍推翻，意味著川普將發現他很難忽視這個多事地區。喜歡促成協議的他甚至似乎發現了一個機會。

他昨天說，俄羅斯捨棄盟友阿塞德，是因為俄國正專注於俄烏戰爭，現在該是俄國總統普亭（Vladimir Putin）「行動」尋求與烏克蘭達成停火協議的時候了。

此外，曾矢言力挺以色列的川普先前警告，若加薩走廊（Gaza Strip）的武裝分子不在他上任前釋放以色列人質，將承擔嚴重後果。

本月稍早，他在「真實社群」上用一連串貼文宣布，如果墨西哥、加拿大和中國不阻止他所謂湧入美國的移民潮和毒品，就要對這些國家加徵關稅。

國際危機組織（International Crisis Group）資深顧問芬紐凱（Brian Finucane）說：「他近期與美國外交政策有關的言行，就一位美國候任總統來說或許不尋常，但完全符合他過往作風。」

克拉克認為，川普的影子總統身分格外有力，因為外國領袖們愈來愈覺得年邁的拜登「基本上不存在」。

他還說：「其他全球領袖多半已準備好繼續前進，開始試著瞭解如何與即將上台的川普政府打交道。」

這些領袖包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），儘管他擔心川普可能會逼迫烏克蘭接受割讓領土給俄羅斯的協議，他仍在馬克宏主持下於巴黎與川普會面。

在拜登試圖補強自己的外交政績之際，這讓他陷入一種微妙處境。

拜登在任期最後數月不斷加強援助烏克蘭，還認為阿塞德垮台、以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議，有部分應歸功於他。

但川普仍將從拜登手中接手數十年來歷任總統遇過的一些最棘手外交政策挑戰。

克拉克說：「這就是當總統的一部分，對吧？不能只當順遂時期的總統，也得是艱難時期的總統。」

川普 烏克蘭 拜登

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