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是否保衛台灣？川普：我不會說、因為我得協商事情

編譯高詣軒／綜合報導
總統當選人川普接受NBC節目專訪，他表示日前曾與中國國家主席習近平溝通，但未向習近平傳達別入侵台灣。(圖截自NBC影片)
總統當選人川普接受NBC節目專訪，他表示日前曾與中國國家主席習近平溝通，但未向習近平傳達別入侵台灣。(圖截自NBC影片)

總統當選人川普在美國國家廣播公司(NBC)8日播出的預錄專訪被問到，若中國在他總統任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道，「我不會說」。川普並透露上周曾與中國國家主席習近平溝通，但沒向習近平傳達勿入侵台灣的訊息。

川普接受NBC主持人克莉絲汀．維爾克(Kristen Welker)訪問時，對前述是否承諾保台的提問先是表明「不會說」，在維爾克追問「還是不會說嗎？」川普重申，「我不會說，因為我得協商事情，對吧？」

「我偏好他們不要入侵」

維爾克接著嘗試問道，「你能不能就說，你是否將保護台灣」？但話沒說完就被川普打斷說，「我偏好他們(中國)不要(入侵台灣)」。川普並稱和習近平關係非常好，他11月再次當選總統後，兩人也持續彼此交流，「三天前」就曾和習近平溝通。

維爾克問川普是否有向習近平傳達「別入侵台灣」的訊息，川普說，他們並未討論此事，「我們討論其他事。但我有很好的關係，而我希望他(習近平)別做這件事(侵台)」。

習近平曾在美國時間11月6日致電川普祝賀當選，這是兩人在同月5日美國總統大選後首次對話。當時習提到，中美合則兩利、鬥則俱傷，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待，希望雙方秉持相互尊重、合作共贏的原則，加強對話溝通並管控分歧，走出一條中美正確相處之道。

川普於NBC專訪說，他和習近平相處融洽，兩人曾有一項協議；要是2020年美國大選結果不同(即他當選、而非拜登)，原本可望使中國對將鴉片類毒品芬太尼輸美的人判處死刑，但遺憾的是，拜登沒將相關討論完成。川普接著說，過去曾與習近平溝通要中國處死運送毒品到美國的罪犯，但不是在上周溝通時談到，「我(們)有過其他對話」。

香港南華早報9日報導，中國駐美大使館婉拒置評川普與習近平近期一切溝通。

川普 習近平 拜登

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