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川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

記者顏伶如／綜合報導
川普誓言在他的第二個任期，將致力終結無證移民子女的出生公民權。圖為德州無證移民牽著在美國出生的女兒。(美聯社)
川普誓言在他的第二個任期，將致力終結無證移民子女的出生公民權。圖為德州無證移民牽著在美國出生的女兒。(美聯社)

總統當選人川普接受8日播出的國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目專訪時說，一上台就會推出大規模遣返無證移民的行動，第一波將針對有犯案前科的無證客開始，然後逐漸擴大。川普同時表示，仍在考慮上台首日便將停止出生公民權(birthright citizenship)，但未進一步說明如何避開憲法第14修正案的出生公民權保障。

川普在訪問中聲稱只有美國提供出生公民權，但實際上包括巴西、加拿大在內等其他國家也有出生公民權。

主持人克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)詢問川普要以何種方式終止出生公民權，川普回答，如果可以的話，將透過行政命令完成。

1868年通過的美國憲法第14修正案(the 14th Amendment)規定，任何在美國出生的兒童，生下來就是美國公民，無需考慮其父母的國籍。憲法修正案的通過需要國會表決過關，還有經過全國四分之三州議會批准。

華爾街日報8日報導，消息人士說，川普政權交接小組正在草擬不同版本的行政命令，讓在美國出生的兒童不再自動擁有美國公民權，川普幕僚知道行政命令頒布後將立即面臨司法訴訟的挑戰，最終版本的行政命令可能著重於申請文件的規定層面，例如兒童家長要有護照等足以核對公民身分的聯邦機關核發證件。

外國孕婦到美國旅遊順便生產，以便讓孩子取得美國公民的「生育旅遊」(birth tourism)，川普表示將擴大打擊。

知情人士說，川普團隊考慮的作法之一是對於旅遊簽證的資格加強審查。旅遊簽證效期最常見為10年有效，但遊客每次入境在美國停留時間不得超過半年。

某些保守派人士支持取消出生公民權，也對「生育旅遊」亂象提出批評。過去幾年，某些仲介公司在中國打廣告推銷「生育旅遊」服務，但某些亞洲航空公司已開始拒絕有到美國生產嫌疑的孕婦搭機。

川普交接小組發言人李威特(Karoline Leavitt)說，川普將盡一切所能兌現競選承諾，修補移民制度漏洞。

川普 美國公民 簽證

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