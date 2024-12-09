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川普首次承認 增加關稅恐導致美國物價上漲

編譯陳韻涵／綜合報導
川普勝選後，8日首次接受NBC「會見新聞界」專訪，他坦言調漲關稅後，無法保證業者不會將成本轉嫁給消費者。(截自NBC影片)
川普勝選後，8日首次接受NBC「會見新聞界」專訪，他坦言調漲關稅後，無法保證業者不會將成本轉嫁給消費者。(截自NBC影片)

川普勝選後，8日首次接受國家廣播公司新聞網「會見新聞界」(Meet the Press)專訪，談論他即將重返白宮的心境。他首次坦言，調漲關稅後，無法保證業者不會將成本轉嫁給消費者；也表示不會提前撤換聯準會主席鮑爾

川普當天在紐約川普大樓，接受NBC節目主持人克莉絲汀‧維爾克(Kristen Welker)獨家訪問時，談論了五大重點，包括就任首日計畫、爭議內閣人選，不會撤換現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，以及是否希望司法部追查他的批評者和對手。

點名麗茲錢尼「坐牢」

川普先前面臨刑事指控時，經常被問到是否會利用司法部追究批評者和政敵；他受訪時表示，不會明令司法部追討對手，但持續批評特別檢察官史密斯(Jack Smith)，並再次建議調查追究2021年1月6日國會暴亂的議員，點名將前眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)打入大牢。

維爾克詢問川普任命巴特爾(Kash Patel)出任聯邦調查局(FBI)局長，而帕特爾曾談論有必要根除「深層政府」(deep state)一事。

川普回答說：「若他們認為某人是不誠實且腐敗的政客，我認為他可能有義務這樣做。」

川普另表示，他將讓他提名的準司法部長邦迪(Pam Bondi)決定是否起訴特檢史密斯等人物，而他們的決定會被批准。

川普暗示他不會清算拜登總統，「不打算回到過去」，且希望國家昌盛。

不會提前撤換Fed主席鮑爾

在經濟方面，川普矢言調高多國關稅，但他也坦言，無法保證調漲關稅不會將成本轉嫁給消費者，重申美國經濟在新冠肺炎之前超好，而「關稅是非常強大的工具，在經濟及其他領域皆然」。

被問及是否計畫提前撤換聯準會主席鮑爾，川普回答：「不會。」

川普在2018年2月任命鮑爾為聯準會主席，兩人在川普第一個總統任期發生多次衝突，川普曾多次威脅要開除他。

拜登2022年任命鮑爾續任聯準會主席，鮑爾的任期到2026年5月。

擬特赦國會暴亂者

對於就職首日的行動，川普表示，將赦免涉入國會暴亂的對象，放寬監管並擴大石油鑽探計畫，並盡力排除財務與後勤障礙，大規模驅逐無證移民。

川普表示，不會提高社會安全或聯邦醫療保險計畫(Medicare)的年齡要求，傾向維持既有墮胎藥獲取條件，且認同聯邦最低薪資「數額偏低」。

川普表示，「若找到更好的方案」，不排除取代「可負擔健保法」(Affordable Care Act)；在國際軍事開銷方面，川普矢言，北大西洋公約組織(NATO)盟國若不提高挹注比率，美國考慮退出。

川普 鮑爾 聯準會

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