明年依法禁TikTok？川普準內閣團隊意見分歧

國會4月通過立法下架TikTok，明年1月生效，當時TikTok者在國會抗議下架TikTok。(美聯社)

總統當選人川普 的白宮幕僚、內閣團隊成形，有個熱門議題已經浮現出來：要不要查禁TikTok (抖音 海外版)？有些人呼籲乾脆禁了這個半數美國人都在用的影音社群app，但有些人有大批TikTok追隨者，因此反對立法，要求TikTok的中國母公司字節跳動把美國生意拆分出來。

意識形態分裂，川普政府的施政優先事項、當前對查禁TikTok法令的態度也不明朗，都讓美國TikTok的前途陷入疑問。

拜登總統4月簽字立法生效，言明TikTok若是不在270天把在美業務賣給美國人老闆，那麼到明年1月19日就要查禁抖音。大選結果，正是選前承諾不會禁用抖音的川普當選。各方聚焦新總統川普是否依法行事。

川普本人對TikTok也改變他2020年的政策。當時他以行政命令，試圖查禁抖音app，結果遭法院推翻。 今年3月，川普承認，自己相信TikTok是國家安全威脅，但查禁TikTok會讓Meta公司的臉書業務量加倍，而他說臉書是「人民公敵」。

到了6月，川普開設自己的TikTok帳號，目前追隨者超過1460萬人，在美國政治人物裡為最多，話雖如此，他自選舉日當選以後就不再貼文了。9月他在真實社群(Truth Social)貼文表示，如果他當選，會讓TikTok留在美國。

假如川普言而有信，TikTok要逃過查禁，川普就是最佳人選。但這一點不敢打包票，大部分川普內閣人選及其他公職人員談到TikTok的前途時，都大力鼓吹要查禁，只有一些TikTok追隨者很多的人反對。

保守派「2025計畫」(Project 2025)裡，認定TikTok是「中國的間諜工具」，應該列為非法。川普挑選為聯邦通訊委員會(FCC)主席的卡爾(Brendan Carr)表示，自己的主要行政前提之一在「節制大科技公司」，包括查禁TikTok。

競選期間，因為它是傳統基金會(Heritage Foundation)這個保守派智庫寫的，而且變成民主黨攻擊的靶心。川普與2025計畫保持距離，但他當選後，重要人事任命裡至少三人曾為2025計畫出謀畫策，或者撰寫章節。他們認為TikTok及其他社媒平台創造出來，專門讓人產生數位依賴，孳生心理疾病及焦慮，損害孩子們與爸媽、手足的關係。聯邦政策不能容許這種工業等級的傷害兒童繼續下去。