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憂川普上任後報復 白宮討論「預先特赦」反川人士

記者顏伶如／綜合報導
白宮正在考慮拜登總統是否為反對川普的政壇人士提供預先特赦(preemptive pardon)，以免這些人在川普上台後遭到清算。圖為拜登5日在白宮主持聖誕樹亮燈儀式。(歐新社)
白宮正在考慮拜登總統是否為反對川普的政壇人士提供預先特赦(preemptive pardon)，以免這些人在川普上台後遭到清算。圖為拜登5日在白宮主持聖誕樹亮燈儀式。(歐新社)

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)6日報導，白宮正在考慮拜登總統是否為反對川普的政壇人士提供預先特赦(preemptive pardon)，適用對象包括新任民主黨籍加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、前共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)以及新冠疫情期間擔任美國防疫指揮官的美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)前任院長佛奇(Anthony Fauci)等。

消息人士說，為避免曾經批評川普的某些人士在川普上台後遭到清算，白宮資深幕僚、白宮法律顧問辦公室正與拜登討論是否提供預先特赦，但還沒有做出決定。

報導指出，對於哪些人士可能獲得拜登預先特赦，白宮並沒有擬訂名單，但可能獲得特赦的對象包括謝安達、錢尼、佛奇等。

總統當選人川普日前宣布將提名巴特爾(Kash Patel)出任聯邦調查局(FBI)局長。巴特爾是與川普關係密切的盟友，曾在公開發言中說川普上台後要對政敵展開復仇。向來支持川普的前任佛州檢察長邦迪(Pam Bondi)則獲川普提名出任司法部長。

現任總統可以為還沒有犯罪的美國人發布全面特赦(blanket pardoned)，做為預防日後遭到起訴的提前因應。不過，美國歷史上預先特赦的前例極少，最受矚目的個例則使用於前總統尼克森(Richard Nixon)。

拜登總統1日宣布給予次子杭特‧拜登(Hunter Biden)全面特赦，理由是兒子被起訴屬於政治迫害。白宮表示，拜登認為川普上台後共和黨可能持續對杭特‧拜登政治追殺。

川普 杭特‧拜登 白宮

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